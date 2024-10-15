Тренер «Сокола» Варламов о поиске таролога: «Мне он не поможет – я сам прекрасно понимаю свою команду, игроков. Все молодцы, подняли ажиотаж»

Евгений Варламов высказался о поиске таролога для «Сокола».

Казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц.

«К таким активностям клуба отношусь спокойно. Я главный тренер, и мое дело следить за командой – как она готовится к матчам, восстанавливается и погружается. А у медиа-группы свои задачи. Каждый занимается своим делом, и я к этому спокойно отношусь.

Не запомнил натальную карту, которую на меня составляли. Просто увидел ее перед матчем и ничего не запомнил. Идея позвать таролога? Тут лучше о дальнейшем спрашивать у медиа-отдела клуба. Я тоже могу в шутливой форме сказать, но все молодцы и точно подняли ажиотаж. Думаю, они хотели напомнить, что есть такой клуб – «Сокол» Казань , и что есть ребята, которые в разностороннем порядке афишируют наш клуб.

А так таролог мне не поможет. Я сам прекрасно понимаю свою команду, футболистов и сам их готовлю к матчам и тренировкам. Так что помощь таролога мне будет не нужна», – сказал главный тренер «Сокола».

Таролог с зарплатой от 300 тысяч – вакансия казанского «Сокола». Этот клуб купили после объявления на «Авито»