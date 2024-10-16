Губерниев про Глушенкова: «Когда с пива перейдет на чистую родниковую воду, у него все будет нормально»

Дмитрий Губерниев высказался об употреблении пива Максимом Глушенковым.

Ранее полузащитник «Зенита » Максим Глушенков заявил : «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

«У Глушенкова была травма, сейчас он только начинает. Ему нужно восстановить кондиции, если хотите, заново войти в ту же воду. Не надо с него спрашивать очень строго, у него все нормально, он прекрасный футболист.

Надеюсь, у него все будет хорошо, а когда с пива перейдет на чистую родниковую воду, вообще все будет нормально», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев .

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