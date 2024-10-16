Губерниев про Глушенкова: «Когда с пива перейдет на чистую родниковую воду, у него все будет нормально»
Дмитрий Губерниев высказался об употреблении пива Максимом Глушенковым.
Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
«У Глушенкова была травма, сейчас он только начинает. Ему нужно восстановить кондиции, если хотите, заново войти в ту же воду. Не надо с него спрашивать очень строго, у него все нормально, он прекрасный футболист.
Надеюсь, у него все будет хорошо, а когда с пива перейдет на чистую родниковую воду, вообще все будет нормально», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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