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Губерниев про Глушенкова: «Когда с пива перейдет на чистую родниковую воду, у него все будет нормально»

Дмитрий Губерниев высказался об употреблении пива Максимом Глушенковым.

Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

«У Глушенкова была травма, сейчас он только начинает. Ему нужно восстановить кондиции, если хотите, заново войти в ту же воду. Не надо с него спрашивать очень строго, у него все нормально, он прекрасный футболист.

Надеюсь, у него все будет хорошо, а когда с пива перейдет на чистую родниковую воду, вообще все будет нормально», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Губерниев.

Литр пива после матчей, отказ от «Спартака», шанс на «Барселону»: новые хиты от Глушенкова

Глушенков пьет пиво после матчей – в этом ведь сплошная польза? Разбор популярнейшего мифа

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Губерниев
logoМаксим Глушенков
алкоголь и спорт
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