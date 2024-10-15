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Медведев о словах Глушенкова про пиво: «Для восстановления водного баланса – нормально. Ничего плохого не вижу, как и в наличии пива на стадионах»

Александр Медведев не видит ничего плохого в возвращении пива на стадионы в РПЛ.

Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что после игр за команду выпивает по литру пива.

«Использование качественного пива для восстановления водного баланса – это абсолютно нормально.

Не вижу в этом ничего плохого, так же как и в наличии пива на стадионах», – заявил председатель правления «Зенита».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Медведев
logoМаксим Глушенков
алкоголь и спорт
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