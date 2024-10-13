Тихонов про пиво: «Водой не восстановишься, а тут еще микроэлементы хорошие есть. Когда мы ездили в Германию, в автобусе командам спокойно ставилось пиво»

Андрей Тихонов не видит ничего плохого в употреблении пива после матча.

«Когда мы ездили в Германию, в автобусе командам спокойно ставилось пиво. Иностранцы пили, и это нормально воспринималось. Мы что, другие? У нас что, нет ручника, чтобы остановиться? Мы все нормальные люди и знаем, когда выпить можно.

Почему после игры не выпить несколько бокалов пива? Спортсменам это идет на пользу.

Я мог себе позволить, но немного. Водой не восстановишься. А в пиве еще микроэлементы хорошие есть.

Так что считаю, что это нормально. Никто же водку и винище не пьет. А пару бокалов пива после игры – нормально», – сказал главный тренер «Енисея ».

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