Тихонов про пиво: «Водой не восстановишься, а тут еще микроэлементы хорошие есть. Когда мы ездили в Германию, в автобусе командам спокойно ставилось пиво»
Андрей Тихонов не видит ничего плохого в употреблении пива после матча.
«Когда мы ездили в Германию, в автобусе командам спокойно ставилось пиво. Иностранцы пили, и это нормально воспринималось. Мы что, другие? У нас что, нет ручника, чтобы остановиться? Мы все нормальные люди и знаем, когда выпить можно.
Почему после игры не выпить несколько бокалов пива? Спортсменам это идет на пользу.
Я мог себе позволить, но немного. Водой не восстановишься. А в пиве еще микроэлементы хорошие есть.
Так что считаю, что это нормально. Никто же водку и винище не пьет. А пару бокалов пива после игры – нормально», – сказал главный тренер «Енисея».
Глушенков пьет пиво после матчей – в этом ведь сплошная польза? Разбор популярнейшего мифа
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости