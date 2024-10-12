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Депутат Журова о словах Глушенкова про пиво: «Сейчас будут считать его алкоголиком. Спортсменам нельзя бокал шампанского выпить на Новый год? Давайте не доходить до сумасшествия»

Светлана Журова прокомментировала слова Максима Глушенкова о пиве.

Ранее полузащитник «Зенита» заявил, что может позволить себе выпить литр пива после матчей: «Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

– Уместно ли футболисту рекламировать алкоголь?  

– Я уж не знаю, кто его об этом спросил. Давайте так, не нужно быть ханжой. Сейчас мы начнем говорить, что никто не пьет, все такие молодцы. Бокал вина – это лекарство, но никто не говорит пить десять бутылок. Когда у тебя день отдыха – для повышения гемоглобина, расслабления, но бутылку при этом не надо пить. Может, он хотел сказать, что не напивается, как все думают про футболистов, а что может себе позволить бутылку пива. 

У нас было такое, что спортсмены рекламировали виски – вот это другое дело. Это индивидуально, и вопрос всегда в количестве. Сначала говорят о том, чтобы вернуть пиво на стадионы, а потом ловят футболистов, когда они выпивают много и устраивают дебош. Тут человек признался, что выпивает бутылку, а сейчас получит по полной программе, будут его осуждать, считать алкоголиком.  

– Что лучше пить спортсменам: колу или пиво? 

– Если выбирать между этими напитками, то давайте пить квас. Колу пить спортсменам точно не нужно. Хоть она и является спонсором ряда спортивных соревнований. Но, опять же, есть моменты, когда я пью колу, особенно когда болит живот. Кола была придумана как лекарство. Иногда, в каких-то моментах это лекарство. Но пить нужно не литр, не два, не каждый день.

А пиво в любом случае алкоголь, с ним нужно быть аккуратнее. Спортсменам что теперь, нельзя бокал шампанского выпить на Новый год? Давайте не будем доходить до сумасшествия.

– У нас действует запрет пива на стадионах. А игрок говорит, как его выпивать. Нет ли здесь противоречия? 

– Подождите, а болельщики разве не могут выпить пива после игры? Он же не сказал, что на стадионе это делает. Наверняка за ними следят. Сейчас раскрутят эту тему, хотя, может, он это делает раз в три месяца. Додумают сейчас за него много чего. Со всем нужно быть аккуратным. Вопрос в количестве и частоте, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт день за днем»
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logoСветлана Журова
Государственная дума
logoМаксим Глушенков
алкоголь и спорт
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