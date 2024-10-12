Хлестов о пиве: «Можно и литр выпить, и пять – все зависит от конкретной игры. Это лучше пиццы»

Дмитрий Хлестов высказался об употреблении пива после матчей.

Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил : «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

– Как относитесь к пиву после матчей?

– Я думаю, что это даже лучше пиццы после игры, если приходится выбирать.

– Литр – это много или мало для профессионального футболиста в данном случае?

– Все зависит от конкретной игры – можно и литр выпить, а можно и пять, – сказал смеясь бывший защитник «Спартака» Хлестов .

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