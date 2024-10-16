Семак о травме Глушенкова: «Он занимается индивидуально. О сроках возвращения в общую группу можно будет сказать после обследования»
Команды встретятся в 12-м туре Мир РПЛ. Игра состоится 18 октября и начнется в 18:00 по московскому времени.
– Какое впечатление на вас производит «Акрон»?
– Команда играет в хороший агрессивный футбол, пытается много прессинговать, контролировать мяч. Нас ждет хорошая игра.
– Как оцениваете восьмое место новичка по итогам 11 туров?
– Ничего не заслуженного не бывает. Команда заслужила это место своей игрой. «Акрон» забивает, старается играть в атакующий футбол. И это приносит свои плоды.
– Два кубковых матча с «Акроном» сложились для «Зенита» по‑разному. Поражение в серии пенальти в гостях и крупная победа дома. С чем вы это связываете?
– В первой игре, к сожалению, пропустили мяч с пенальти. Но вообще в кубковых матчах и играх чемпионата у команд разные составы. Поэтому проводить параллели между теми играми и предстоящей очень сложно.
– В товарищеской встрече с «Войводиной» на поле вернулись Родригао и Ахметов. Рассчитываете на них в игре с «Акроном»?
– Мы надеемся, что каждый игрок, который готовится к матчу с «Акроном», сможет помочь. На сегодня все, кроме Глушенкова и Волкова, в строю.
– Есть ли новости по поводу возвращения в общую группу Глушенкова?
– Пока нет. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Вскоре предстоит еще одно обследование, после которого можно будет более точно сказать о сроках возвращения в общую группу.
– Рассчитываете ли на Эраковича, который во вторник играл за сборную Сербии против сборной Испании?
– Посмотрим на его состояние. Он только сегодня должен появиться у нас, тогда и примем решение по поводу его следующего матча.
– Какую пищу для размышлений с точки зрения подготовки к «Акрону» дал матч с «Войводиной»?
– Это в большей степени был матч, в котором дали возможность поиграть тем, кто получает меньше игровой практики, – сказал Семак.
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