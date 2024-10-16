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Семак о травме Глушенкова: «Он занимается индивидуально. О сроках возвращения в общую группу можно будет сказать после обследования»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Акроном».

Команды встретятся в 12-м туре Мир РПЛ. Игра состоится 18 октября и начнется в 18:00 по московскому времени. 

– Какое впечатление на вас производит «Акрон»?

– Команда играет в хороший агрессивный футбол, пытается много прессинговать, контролировать мяч. Нас ждет хорошая игра.

– Как оцениваете восьмое место новичка по итогам 11 туров?

– Ничего не заслуженного не бывает. Команда заслужила это место своей игрой. «Акрон» забивает, старается играть в атакующий футбол. И это приносит свои плоды.

– Два кубковых матча с «Акроном» сложились для «Зенита» по‑разному. Поражение в серии пенальти в гостях и крупная победа дома. С чем вы это связываете?

– В первой игре, к сожалению, пропустили мяч с пенальти. Но вообще в кубковых матчах и играх чемпионата у команд разные составы. Поэтому проводить параллели между теми играми и предстоящей очень сложно.

– В товарищеской встрече с «Войводиной» на поле вернулись Родригао и Ахметов. Рассчитываете на них в игре с «Акроном»?

– Мы надеемся, что каждый игрок, который готовится к матчу с «Акроном», сможет помочь. На сегодня все, кроме Глушенкова и Волкова, в строю.

– Есть ли новости по поводу возвращения в общую группу Глушенкова?

– Пока нет. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Вскоре предстоит еще одно обследование, после которого можно будет более точно сказать о сроках возвращения в общую группу.

– Рассчитываете ли на Эраковича, который во вторник играл за сборную Сербии против сборной Испании?

– Посмотрим на его состояние. Он только сегодня должен появиться у нас, тогда и примем решение по поводу его следующего матча.

– Какую пищу для размышлений с точки зрения подготовки к «Акрону» дал матч с «Войводиной»?

– Это в большей степени был матч, в котором дали возможность поиграть тем, кто получает меньше игровой практики, – сказал Семак. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoИльзат Ахметов
logoМатч ТВ
logoРодригао
logoМаксим Глушенков
logoСтрахиня Эракович
logoСергей Волков
logoАкрон
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