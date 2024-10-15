Морган об «МЮ» и отмене выплат Фергюсону: «Это так жалко и убого»

Пирс Морган назвал «жалким и убогим» отношение «МЮ» к Алексу Фергюсону.

«Манчестер Юнайтед » перестанет платить 82-летнему Фергюсону за работу послом клуба – ради сокращения расходов. Экс-тренер зарабатывал 2 млн фунтов в год на этой должности в клубе.

Бывший футболист «Юнайтед» Эрик Кантона раскритиковал это решение: «Сэр Алекс навсегда останется моим боссом! А их всех я кину в большой мешок с дерьмом!»

«Хорошо сказано, месье Кантона. Это так жалко и убого», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган .

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