Морган об «МЮ» и отмене выплат Фергюсону: «Это так жалко и убого»
Пирс Морган назвал «жалким и убогим» отношение «МЮ» к Алексу Фергюсону.
«Манчестер Юнайтед» перестанет платить 82-летнему Фергюсону за работу послом клуба – ради сокращения расходов. Экс-тренер зарабатывал 2 млн фунтов в год на этой должности в клубе.
Бывший футболист «Юнайтед» Эрик Кантона раскритиковал это решение: «Сэр Алекс навсегда останется моим боссом! А их всех я кину в большой мешок с дерьмом!»
«Хорошо сказано, месье Кантона. Это так жалко и убого», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган.
«МЮ» сократил Фергюсона. Новый шаг Рэтклиффа по уменьшению расходов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Пирса Моргана
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