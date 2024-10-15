Дешам о Мбаппе и расследовании изнасилования в Стокгольме: «Не знаю, правда это или ложь, вокруг нас очень негативная атмосфера. Он достаточно взрослый, чтобы самому объяснить»

Дидье Дешам отреагировал на новости о происшествии в отеле в Стокгольме.

Ранее стало известно о начале расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. 10 октября, в день матча Франции против Израиля в Лиге наций, компания посетила ресторан и ночной клуб – согласно заявлению жертвы, преступление в отеле произошло в тот же день.

Мбаппе назвал эту информацию «фэйком», отметив, что новость появилась за день до слушания по апелляции «ПСЖ » о выплате ему долга по зарплате в размере 55 млн евро. В парижском клубе назвали высказывания Мбаппе «позором».

«Сейчас информация поступает отовсюду, как попало. Это правда или ложь, я не знаю, трудно сказать. Он достаточно взрослый, чтобы самому объяснить.

Вокруг нас сейчас очень негативная атмосфера. Надо быть осторожным, когда вы что-то перепечатываете. Я не буду говорить, что знаю, потому что я не знаю. Лучше взять паузу, прежде чем что-то говорить.

Хотя есть вещи, которые легко проверить. Но если доверять каждому... Я сохраняю дистанцию, но это не идет на пользу сборной Франции», – сказал тренер сборной Франции.