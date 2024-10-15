Мбаппе обвинили в изнасиловании. Что известно

Громкие новости из Швеции: местная полиция начала расследование по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма. По данным шведских медиа, подозреваемый – Килиан Мбаппе.

Статус Мбаппе – «обоснованно подозревается»

Поездка Килиана в Швецию во время матча сборной Франции сразу же превратилась в скандал . На родине возмущались, что капитан вместо сборной (изначально его не вызвали из-за травмы, хотя он затем дважды отыграл за «Реал») выбрал поход в шведский ночной клуб. Несмотря на все попытки остаться незамеченным (подъехал к заведению в маске, прошел через отдельный вход, посетители сдавали телефоны), футболиста рассекретили.

После Швеции Мбаппе еще заметили на Корсике. В это время похождения капитана приходилось комментировать Дидье Дешаму и партнерам по сборной.

Однако, как выяснилось теперь, эти несколько дней отдыха могут обернуться для Килиана гораздо более серьезными проблемами. В последние сутки вокруг звезды «Реала» развернулась большая шумиха из-за обвинения в сексуализированном насилии и домогательствах.

Предполагаемое преступление произошло 10 октября – в день матча Франции против Израиля в Лиге наций. Шведское издание Expressen со ссылкой на официальные документы пишет, что полиция получила заявление спустя два дня – и что под следствием именно Мбаппе. По данным издания Aftonbladet, в понедельник следователи были в стокгольмском отеле, в котором останавливался игрок с друзьями – именно в этом месте произошло предполагаемое преступление.

Шведская прокуратура не упоминала имя Мбаппе, но местный телеканал TV4 также сообщил, что расследование ведется в отношении него: во время обращения в полицию пострадавшая сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Килиана. Отмечается, что женщина обратилась за помощью в отделение больницы для жертв изнасилования.

Сейчас Мбаппе присвоен статус «обоснованно подозревается». Это низшая степень подозрения у шведской полиции.

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Килиан отреагировал на первые сообщения оперативно.

«Фэйковые новости! Это так предсказуемо. За день до слушания – как будто случайно, не так ли?» – написал он в соцсетях.

Слушание, о котором говорит Мбаппе – это судебное дело между ним и «ПСЖ» о задолженности в 55 миллионов евро, которые игрок требует у клуба (невыплаченная зарплата и бонусы). Оно было запланировано на 15 октября.

Руководству «ПСЖ» такие обвинения не понравились. L’Equipe со ссылкой на источники в клубе сообщил, что в клубе сильно удивлены поведением Мбаппе: «Честно говоря, это позор. Мы проигнорируем заявления Килиана и сохраним репутацию».

Дешам пока отстранился от ситуации с капитаном, но отметил, что это не идет на пользу сборной: «Правда это или дезинформация, я не знаю. Он достаточно взрослый, чтобы самому объяснить. Вокруг нас сейчас очень негативная атмосфера. Надо быть осторожным, когда вы что-то перепечатываете. Я не буду говорить, что знаю, потому что я не знаю. Лучше взять паузу, прежде чем что-то говорить. Хотя есть вещи, которые легко проверить. Но если доверять каждому... Я сохраняю дистанцию, но это не идет на пользу сборной Франции».

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Фото: Gettyimages.ru /Denis Doyle, Alex Livesey