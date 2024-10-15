Лим готов продать «Валенсию» за 400 млн евро (Педро Мората)

Питер Лим может продать «Валенсию» и уже назвал цену.

Как сообщает журналист COPE Педро Мората, сингапурский бизнесмен готов продать клуб и обозначил цену – 400 миллионов евро.

Утверждается, что информация получена от источника, близкого к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу.

Руководство «Валенсии » опровергает эти данные.

Клуб, который Лим купил в 2014 году, сейчас занимает 18-е место в таблице Примеры, набрав 6 очков в 19 матчах.

«Валенсия» на последнем месте. Что там опять происходит?