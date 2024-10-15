Лим готов продать «Валенсию» за 400 млн евро (Педро Мората)
Питер Лим может продать «Валенсию» и уже назвал цену.
Как сообщает журналист COPE Педро Мората, сингапурский бизнесмен готов продать клуб и обозначил цену – 400 миллионов евро.
Утверждается, что информация получена от источника, близкого к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу.
Руководство «Валенсии» опровергает эти данные.
Клуб, который Лим купил в 2014 году, сейчас занимает 18-е место в таблице Примеры, набрав 6 очков в 19 матчах.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sin Ataduras
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости