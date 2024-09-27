Владельца «Валенсии» Лима обвиняют в незаконном выводе 23,3 млн евро из клуба и подделке документов

В отношении владельца «Валенсии» Питера Лима проведут расследование в Испании.

Сообщается, что сингапурского бизнесмена обвиняют в выводе 23,3 миллиона евро из клуба в на счета своих компаний и подделке документов.

Расследование ведется на основании жалобы, поданной 7 июня бывшим вице-президентом клуба Мигелем Зорио. У прокурора есть шесть месяцев, чтобы решить, закрыть ли дело или передать его в суд, в зависимости от результатов разбирательства.

Документы, которые Зорио приложил к жалобе, доказывают, что компания Meriton Holdings Ltd, владеющая контрольным пакетом акций «Валенсии », выставила клубу счета на 17,2 млн и 6,1 млн евро в 2022 и 2023 году за услуги, не включенные в отчетность, которую компания представила на собрании акционеров.

Позже бывший вице-президент расширил жалобу в связи с предполагаемым преступлением, связанным с согласованием условий строительства новой «Местальи ».

Напомним, строительство стадиона «Валенсии» заморожено из-за недостатка финансирования.

«Валенсия» на последнем месте. Что там опять происходит?