У фаната «Валенсии» и его жены в Сингапуре забрали паспорта и запретили покидать отель. Болельщик наклеил на дверь дома владельца клуба Лима стикер с призывом уйти

Из-за недовольства Питером Лимом у фаната «Валенсии» возникли проблемы.

Журналист, руководитель Tribuna Deportiva Эктор Гомес сообщил, что болельщик по имени Дани Куэста вместе со своей супругой с пятницы «удерживаются» в сингапурском отеле. Им запрещено покидать гостиницу, их паспорта изъяты.

Завтра днем они будут давать показания, «не зная, в чем их обвиняют».

Утверждается, что Куэста сделал фотографию с баннером «Лим, возвращайся домой», а также наклеил на дверь дома владельца «Валенсии» стикер с надписью «Лим, уходи». Больше болельщик якобы ни в чем не виноват.

Сам фанат написал , что перед протестной акцией думал, что идет к отелю, который принадлежит бизнесмену, но оказалось, что босс сам там живет.

Фото: x.com/daaanii1414