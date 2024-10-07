У фаната «Валенсии» и его жены в Сингапуре забрали паспорта и запретили покидать отель. Болельщик наклеил на дверь дома владельца клуба Лима стикер с призывом уйти
Из-за недовольства Питером Лимом у фаната «Валенсии» возникли проблемы.
Журналист, руководитель Tribuna Deportiva Эктор Гомес сообщил, что болельщик по имени Дани Куэста вместе со своей супругой с пятницы «удерживаются» в сингапурском отеле. Им запрещено покидать гостиницу, их паспорта изъяты.
Завтра днем они будут давать показания, «не зная, в чем их обвиняют».
Утверждается, что Куэста сделал фотографию с баннером «Лим, возвращайся домой», а также наклеил на дверь дома владельца «Валенсии» стикер с надписью «Лим, уходи». Больше болельщик якобы ни в чем не виноват.
Сам фанат написал, что перед протестной акцией думал, что идет к отелю, который принадлежит бизнесмену, но оказалось, что босс сам там живет.
Фото: x.com/daaanii1414
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Эктора Гомеса
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