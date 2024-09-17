«Валенсия» на последнем месте. Что там опять происходит?

Худший старт в истории.

«Валенсия» продолжает страдать. На выходных влетели «Атлетико» – 0:3, у новичков мадридцев Конора Галлахера и Хулиана Альвареса – дебютные голы.

Ужасный старт сезона: пять матчей, четыре поражения, одна ничья. И какая: «Валенсия» не дожала «Вильярреал», 25 минут играя в большинстве. Итог – 1:1.

С разницей 3:10 «Валенсия» рухнула на последнее место, повторив худший старт в истории. Продолжают пробивать дно.

Уже 12 матчей подряд без побед

За 90 сезонов в высшем дивизионе так плохо «Валенсия» стартовала лишь в чемпионате-1999/00. Тогда тоже набрали одно очко из пятнадцати возможных, но все завершилось благополучно: третье место и финал Лиги чемпионов.

Сейчас о таких успехах даже не приходится мечтать. «Валенсия» не играет в еврокубках с 2020-го, а серия без побед в чемпионате длится уже 12 туров (на финише прошлого сезона – пять поражений и две ничьих).

Травмы и секс-скандал

У «Валенсии» всего три гола в пяти турах. Два из них оформил Уго Дуро – лучший бомбардир команды в прошлом сезоне (13). Однако из-за травмы испанец с «Атлетико» не сыграл.

Вариантов в нападении у тренера Рубена Бараха не так много. Дани Гомес сломал нос (теперь тренируется в маске), а Рафа Мир проходит по делу о сексуальном насилии в отношении двух женщин. Футболист заявил о невиновности, но «Валенсия» за нарушение режима временно отстранила его от тренировок, оштрафовала и забанила на две игры (с «Атлетико» и «Жироной»). Решение приняло руководство клуба, без участия тренерского штаба.

Полузащитник «Валенсии» Пепелу осудил партнера: «Это неуважение к клубу и болельщикам, которое нельзя терпеть. Он оказался в сложной ситуации. И я надеюсь, что он сделал правильные выводы и, разумеется, это никогда больше не повторится. Думаю, каждый уже взрослый человек и знает свою ответственность перед «Валенсией». Мы сейчас не в той ситуации, чтобы позволять себе такие вещи, тренер ясно дал это понять, и клуб тоже. Штраф и вся ситуация, на мой взгляд, довольно серьезны, и он понимает, что поступил очень плохо. Это касается всех нас, поскольку, хоть и замешан только он, вокруг этого много шума в медиа. Всей командой мы должны сосредоточиться на спорте и двигаться вперед».

Больше 330 млн долгов, почти ноль покупок и новый кредит

Этим летом «Валенсия» потратила на рынке смешные 1,35 млн евро. Из них 1,2 млн ушли на вингера «Алавеса» Луиса Риохо, остальное – на аренду нападающего Дани Гомеса. Зато заработала 30 млн евро – «Ливерпулю» досталась главная звезда команды Георгий Мамардашвили. Правда, этот сезон вратарь проведет в «Валенсии» на правах аренды.

Продажа лидеров – одна из давних претензий фанатов к одиозному владельцу «Валенсии» Питеру Лиму. Из-за того, что он почти не инвестирует в состав, ранее уходили многие тренеры. Но у клуба давно нет пространства для маневров – больше 330 млн евро долгов и парализованный проект нового стадиона «Ноу Месталья» (долгострой тянется с 2007-го) никуда не делись.

Mundo Deportivo и другие испанские медиа пишут, что «Валенсия» ищет кредит в размере 120 млн евро, чтобы реструктурировать долг и снизить проценты по текущим платежам. Клуб хочет рассчитаться с Caixabank (75 млн долга) и британским фондом прямых инвестиций (51 млн). Для этого «Валенсия» ведет переговоры с американским банком Goldman Sachs. Помимо этого, у клуб также есть долги перед своим же владельцем Питером Лимом.

«Ситуация отпугивает покупателей, но я не могу заставить Лима продать клуб», – заявил недавно босс Ла Лиги Хавьер Тебас на презентации лимитов трат испанских клубов .

Это деньги, которые команды могут свободно вкладывать в состав – и у «Валенсии» здесь двузначный минус. Теперь можно тратить на зарплаты и другие выплаты команде 75 млн, что на 11 млн меньше, чем в прошлом сезоне.

Тренер – щит для президента. Фанаты ненавидят Питера Лима

«Валенсия» уже шла в зоне вылета зимой-весной 2023-го и завершила тот сезон 16-й – в двух очках от Сегунды.

Тогда-то клуб и назначил тренером Рубена Бараху, который спас команду от вылета только в последнем туре. Это уже 16-й тренер «Валенсии» с 2011-го. За это время в команде работали Унаи Эмери и Эрнесто Вальверде, Марселино и Гари Невилл. Успешным можно называть разве что период при Марселино – и он ушел из-за разногласий с владельцем.

В Валенсии уже давно нет более ненавидимого человека, чем Питер Лим. Он завладел местным клубом в 2014-м. И с тех пор тот из стабильного участника еврокубков превратился в претендента на вылет в Сегунду.

Болельщики много лет выживают сингапурца из клуба. В июне 2021-го они сожгли фото Лима на небоскребе, а в декабре 2021-го на акцию против ненавистного президента вышло около 15 тысяч человек.

В последний день позапрошлого сезона 10 тысяч прошли маршем в знак протеста против Лима. Но его, похоже, все это совсем не смущает – связь с болельщиками утеряна настолько, что дочь владельца Ким Лим просит фанатов просто заткнуться и не мешать управлять клубом: «Некоторые фанаты «Валенсии» ругают и проклинают меня и мою семью. Они что, не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может что-то говорить об этом».

В феврале 2023-го тысячи болельщиков устроили масштабную акцию протеста возле «Местальи». После этого Лим и решил задобрить фанатов, предложив команду Барахе.

Это не просто очередной тренер, а местная легенда. Испанец отыграл за команду десять лет, зацепил два чемпионства при Рафе Бенитесе, выиграл Кубок Испании, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы и добрался до финала Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Валенсия» финишировала на девятом месте. Уже неплохо – после болтания на грани вылета сезоном ранее. Но теперь клуб снова под угрозой.

Секс-скандал в Испании: обвиняют в насилии форварда «Валенсии». Много неприятных деталей

Гаттузо после «Валенсии» добрался до Хорватии. Раздал всем айфоны после принципиальной победы в «Хайдуке»

Фото: Gettyimages.ru /Juan Manuel Serrano Arce, Aitor Alcalde