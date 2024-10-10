Фаната «Валенсии» и его жену отпустили в Сингапуре с выговором за несогласованный митинг – мужчина наклеил на дверь дома владельца Лима стикер с призывом уйти
Фаната «Валенсии» и его жену отпустили в Сингапуре после задержания.
Дани Куэста и его супруга с 4 октября «удерживались» в сингапурском отеле, им запрещено было покидать гостиницу, их паспорта изъяли. Это произошло после того, как болельщик наклеил на дверь дома сингапурского владельца клуба Питера Лима стикер с призывом уйти. Дани также сделал фотографию с баннером «Лим, возвращайся домой».
По данным El Español, Куэсте и Мирейе вернули паспорта и сделали выговор за несогласованный митинг и акцию протеста против Лима. Им грозил штраф до 3000 сингапурских долларов (2101 евро – Спортс’‘).
Пара, посетившая Сингапур в рамках свадебного путешествия, вернется домой первым же доступным рейсом.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Español
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