Фаната «Валенсии» и его жену отпустили в Сингапуре с выговором за несогласованный митинг – мужчина наклеил на дверь дома владельца Лима стикер с призывом уйти

Фаната «Валенсии» и его жену отпустили в Сингапуре после задержания.

Дани Куэста и его супруга с 4 октября «удерживались» в сингапурском отеле, им запрещено было покидать гостиницу, их паспорта изъяли. Это произошло после того, как болельщик наклеил на дверь дома сингапурского владельца клуба Питера Лима стикер с призывом уйти. Дани также сделал фотографию с баннером «Лим, возвращайся домой».

По данным El Español, Куэсте и Мирейе вернули паспорта и сделали выговор за несогласованный митинг и акцию протеста против Лима. Им грозил штраф до 3000 сингапурских долларов (2101 евро – Спортс’‘).

Пара, посетившая Сингапур в рамках свадебного путешествия, вернется домой первым же доступным рейсом.