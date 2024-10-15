Трахтенберг о борще в «Спартаке»: «При Каррере он перестал быть доминантой во втором сезоне. Итальянцы придирчиво относились к русской кухне»
Леонид Трахтенберг рассказал, когда борщ перестал быть доминантой в «Спартаке».
«В первый сезон Каррера спокойно относился ко всему, что было в Тарасовке. Дальше из Италии приехали девушка-нутрициолог и тренер по физподготовке Джорджо Д’Урбано, который в 1980-х работал со сборной Италии по горным лыжам.
Они очень придирчиво относились к русской кухне. Это вообще свойственно итальянцам: когда приходил Невио Скала, он тоже менял меню и требовал есть больше макарон. В общем, во втором сезоне Карреры борщ точно перестал быть доминантой. Но в вопросе еды надо учитывать, на чем люди выросли, на каких вкусовых ощущениях. И если всю жизнь ели борщ или сырники, то нельзя этого разом лишать», – сказал бывший пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг в интервью Спортсу’‘.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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