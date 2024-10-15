В «Спартаке» до сих пор едят легендарный борщ?

Расследование Чернявского.

«Спартак» уехал из Тарасовки пять лет назад и с тех пор тренируется в Тушино.

Возникает вопрос: а что с легендарным тарасовским борщом, который был важным явлением в народной мифологии клуба? Он переехал на новую базу? Едят ли его сейчас игроки? Вреден ли борщ для футболистов?

Глеб Чернявский провел исследование.

Тедеско восхищался тарасовским борщом, а при Каррере блюдо чуть не запретили

«Мне очень понравился тарасовский борщ. Русская кухня прекрасна! Здесь вкусно абсолютно все, что мы пробовали с начала пребывания», – говорил Доменико Тедеско после месяца в Москве.

Незадолго до этого интервью оригинальный борщ был под угрозой. Причина – нутрициологу Массимо Карреры не зашел тарасовский вариант блюда. Хотя самому тренеру борщ нравился.

Вот что говорила нутрициолог Сара Фабрис.

– Как вам тарасовский борщ по вкусу?

– Если честно, не очень. Он слишком сладкий, как мне кажется. Мы чуть-чуть изменили рецепт: стали готовить с меньшим количеством масла, с более качественным мясом, вместо сметаны добавляем в тарелки соус из обезжиренного йогурта.

Тогда в «Спартаке» был шеф-повар из «Удинезе», который специализировался на вегетарианском меню. У него даже был собственный ресторан в Удине без мясных блюд.

Леонид Трахтенберг в интервью Спортсу’’ подтверждает, что борщ тогда и правда отодвигали.

«В первый сезон Каррера спокойно относился ко всему, что было в Тарасовке. Дальше из Италии приехали девушка-нутрициолог и тренер по физподготовке Джорджо Д’Урбано, который в 1980-х работал со сборной Италии по горным лыжам. Они очень придирчиво относились к русской кухне. Это вообще свойственно итальянцам: когда приходил Невио Скала, он тоже менял меню и требовал есть больше макарон.

В общем, во втором сезоне Карреры борщ точно перестал быть доминантой. Но в вопросе еды надо учитывать, на чем люди выросли, на каких вкусовых ощущениях. И если всю жизнь ели борщ или сырники, то нельзя этого разом лишать».

Кстати, по информации Спортса’’, тот же Тедеско был в шоке от состава сырников, но не запретил их с той же мотивировкой: «Если это ели всю жизнь, совсем убирать нельзя – плохо скажется на психологии».

Про борщ во времена Карреры высказывался и многолетний врач «Спартака» Юрий Васильков. Считал, что его не запретить.

«Да ребята просто бунтовать начнут, если не будет борща! Мы русские, нам просто необходимо первое. В Европе закажешь суп – так принесут что-то протертое. Они не понимают ни в щах, ни в борщах. У нас шесть месяцев в году – зима. И на макаронах одних не уедешь. Да, команды зимой на южных сборах и там легко обходятся без борща, но все равно ведь возвращаются в холода. В марте играть, в апреле. Так что надо обязательно оставлять первое в рационе».

Опровергать слухи о запрете борща приходилось даже Александру Максименко, который тогда только начинал играть: «Это вас обманули, непроверенная информация. Два раза в неделю его точно дают. Тарасовский борщ для нас – вишенка на торте».

Окончательно борщ в «Спартаке» спасся при Паоло Ваноли. Приглашенный им португальский нутрициолог оценил магию блюда и только приветствовал его в меню:

«Из вашей кухни выделю борщ! Свекла повышает производительность, поэтому это очень хорошее блюдо для футболистов. В «Спартаке» борщ обожают все».

Оригинальный борщ в Тарасовке готовила Анна Чуркина. Основа – из говядины, а не из свинины

Уникальный рецепт борща появился в «Спартаке» еще в начале 1960-х – вместе с новым поваром Анной Чуркиной. В клуб она попала, увидев листовку по пути в магазин в родной Тарасовке. «Спорт-Экспресс» об этом эпизоде рассказывал так:

«Шла молоденькая Аня по Тарасовке и наткнулась на объявление: «Спортивной базе «Спартака» требуется повар». Рискнула, пришла. Тогдашний строгий шеф Иван Прыгунов взял с испытательным сроком, предупредив: «Запомни, государственное дело тебе доверяют – чемпионов олимпийских и всего Союза кормить!» Месяц проверки сразу отменили, как только старший тренер Никита Симонян попробовал первый обед, приготовленный новой поварихой».

В 1980-х Анна Павловна стала шеф-поваром на спартаковской кухне. «Приходил один, потом другой, но не устраивали. Старостин в итоге говорит: «Аня, а давай ты шеф-поваром будешь? Зачем нам эти чужие?» Я, правда, так и не заметила, что стала шеф-поваром. Картошку, конечно, не чистила, но в выходные в дни матчей выходила и готовила», – рассказывала она в интервью «Матч ТВ».

Ключевое решение Анны Павловны – готовить борщ на говядине. «Если борщ со свининой – он не спартаковский. Говяжья грудиночка с косточкой лучше для борща. Свекла, морковь, мясо хорошее и свеженькое. Есть и тайный ингредиент – я летом еще ботву свекольную добавляю. Чем борщ хорош? В него надо вложить душу. С любовью надо все готовить, с душой – тогда все получится вкусно и интересно», – объясняла Чуркина.

Анну Павловну даже звали на работу в Англию. Она впечатлила британцев на Евро-96, когда кормила сборную России.

«Мы жили под Манчестером, в городе Уиган. Люди, которые со мной на кухне работали, звали в гости. Когда Евро закончился, все помощники с кухни вышли меня провожать. Вынесли подарки: кто платок, кто духи, кто конфеты. Хозяин отеля в Англии говорил мне оставаться.

Он приводил жену, просил покормить ее русской едой. Ей очень нравилось! Я-то их не понимала, а Логофет переводил: «Аня, они тебя оставить хотят». Я посмеялась только: «Ты что, Гена, никакая Англия мне не нужна!» У меня был родной дом и родной «Спартак».

В чем феномен тарасовского борща? Как он стал особенным?

Леонид Трахтенберг в разговоре со Спортсом’’ вспоминает, как первый раз попробовал тот самый борщ.

«Я впервые приехал в Тарасовку в 1967-м в 19 лет. Делал интервью и задержался. Мне предложили ужин – тогда впервые и попробовал борщ. Когда поел, Николай Петрович Старостин спросил: «А ты далеко живешь?» Я ответил, что в Люберцах. Тогда он попросил Никиту Симоняна оставить меня на ночь на базе: «Есть же раскладушка?» И я спал в одной комнате с Маслаченко, Логофетом и Рейнгольдом».

С борщом больше запомнился другой момент. Как-то приехал в Тарасовку перед матчем с киевским «Динамо». Мне надо было взять два интервью – у Осянина и Логофета. После первого меня пригласили в столовую и накормили борщом. А после обеда пошел на интервью с Логофетом. На следующий день «Спартак» выиграл 2:1, а голы забили Осянин и Логофет. В той же последовательности, что и давали мне интервью. С тех пор Гена Логофет, когда знакомил меня с кем-то из своих приятелей, сразу рассказывал эту историю и говорил, что я фартовый и приношу удачу.

А как борщ стал символом базы в Тарасовке? Чем он отличался от борща в других клубах?

«Я смею предположить такую версию, – говорит Трахтенберг. – У каждого повара есть коронное блюдо. И у Анны Павловны им был именно борщ. У нее и остальные блюда хорошие, но борщ получался таким, что все просили добавки. Тот вкус помню как сейчас.

Я видел ажиотаж. Все спрашивали: «А что сегодня на первое?» И когда говорили, что будет борщ, футболисты и сотрудники не скрывали радости. До сих пор посвящение в «Спартак» происходит не только в музее клуба, но и в столовой. Попробовать борщ – важный ритуал. Иностранцам тоже нравится: Робсон обожал, Алекс с Веллитоном любили».

Промес отличал тарасовский борщ вслепую. А Дзюбе он перестал нравиться перед уходом в «Зенит»

Однажды в программе «Культ Тура» для Квинси Промеса придумали слепую дегустацию. Съездили в Тарасовку, привезли оттуда тарелку борща и попросили отличить от двух посторонних вариантов.

Промес нисколько не смутился. И вообще дал понять, что хорошо знает блюдо перед ним. Он внимательно пробовал борщи и практически с первой попытки верно указал на настоящий вариант.

Спартаковские легионеры даже сейчас неравнодушны к борщу. Например, Хесус Медина готовит его дома.

«Моя девушка из Парагвая, но корни славянские. 30 или 40 лет назад ее родные уехали из Советского Союза в Южную Америку. Наташа с детства знакома с вашей культурой и росла на ней. И еще до переезда в Россию пристрастила меня к борщу, сырникам и прочим символам русской кухни».

Интересно, что Артем Дзюба перед уходом в «Зенит» отрекся от борща. Вот его цитаты из 2015-го.

«Раньше борщи в Тарасовке были очень вкусные, но в последние два-три года – все хуже и хуже. Это все отмечали. Там поменяли персонал, который работал в столовой».

Последний матч за «Спартак» Дзюба сыграл в декабре 2014-го.

Сейчас футболисты «Спартака» едят борщ? Как его готовят?

В 2016 году шеф-повар «Спартака» Вячеслав Мульченко в интервью «Матч ТВ» поделился рецептом – держите его детали.

Изменилось ли что-то с тех пор в рецепте, «Спартак» не рассказывает. При этом не скрывает, что борщ все еще актуален и делается только на говядине – по заветам Анны Павловны. Слово – пресс-атташе «Спартака» Дмитрию Зеленову.

«Команда, как и раньше, может отобедать этим прекрасным супом. Другое дело, что наука спортивного питания не стоит на месте, и повар учитывает рекомендации врачей и диетологов. Как говорят наши специалисты, борщ можно приготовить полезно, а можно и не очень.

Мы, конечно, стараемся делать это полезно. И обязательно из говядины. Есть много нюансов, от которых зависит польза борща: жирность мяса, его количество, длительность варки бульона, качество овощей, в частности – свеклы, и так далее. В общем, традиции живут, но с учетом всех современных диетологических премудростей».

* * *

И немного от автора: в 2016 году я познакомился с Анной Павловной и попробовал у нее дома в Тарасовке тот самый фирменный борщ.

Честно, я не фанат супов, но тарасовский борщ был прекрасен.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

*Юрий Дудь признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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