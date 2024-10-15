Трахтенберг о «тарасовском борще»: «Посвящение в «Спартак» до сих пор происходит не только в музее, но и в столовой. Попробовать борщ – важный ритуал»

Леонид Трахтенберг рассказал о посвящении борщом в «Спартаке».

Бывший пресс-атташе «Спартака » поделился мыслями о том, как борщ стал символом «Спартака» на бывшей базе клуба в Тарасовке.

«Я смею предположить такую версию. У каждого повара есть коронное блюдо. И у Анны Павловны (Чуркиной, бывшего повара «Спартака» – Спортс’‘) им был именно борщ. У нее и остальные блюда хорошие, но борщ получался таким, что все просили добавки. Тот вкус помню как сейчас.

Я видел ажиотаж. Все спрашивали: «А что сегодня на первое?» И когда говорили, что будет борщ, футболисты и сотрудники не скрывали радости.

До сих пор посвящение в «Спартак» происходит не только в музее клуба, но и в столовой. Попробовать борщ – важный ритуал. Иностранцам тоже нравится: Робсон обожал, Алекс с Веллитоном любили», – сказал Трахтенберг в беседе со Спортсом’‘ .

В «Спартаке» до сих пор едят легендарный борщ?