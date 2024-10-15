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Мусиала поставил Винисиуса выше Ямаля, Фодена и Бруну, но ниже Гризманна

Джамал Мусиала поставил Винисиуса Жуниора выше Ламина Ямаля.

– Винисиус Жуниор или Ламин Ямаль?

– Вини. Прямо сейчас? Да ладно вам. Дайте ему (вероятно, Ямалю – Спортс’‘) пару лет.

Винисиус Жуниор или Филип Фоден?

– Вини.

– Винисиус Жуниор или Бруну Фернандеш?

– Вини.

– Винисиус Жуниор или Антуан Гризманн ?

– Окей, мы говорим о карьере – тогда, конечно, Гризманн, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии Мусиала.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Goal
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