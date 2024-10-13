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Эдерсон о «Золотом мяче»: «Надеюсь, Винисиус выиграет. Он заслужил за все, что сделал в прошлом сезоне»

Эдерсон рассказал, кому был отдал «Золотой мяч» в этом году.

«Золотой мяч»? Надеюсь, Винисиус Жуниор выиграет его.

Он заслужил его за все, что сделал в прошлом сезоне, в Лиге чемпионов», – сказал вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии в интервью TNT Sports Brazil.

Церемония вручения приза лучшему футболисту года по версии France Football пройдет в Париже 28 октября. 

Одним из главных конкурентов Винисиуса в борьбе за приз называли партнера Эдерсона по «Сити» хавбека Родри.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Get Spanish Football News
logoСборная Бразилии по футболу
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoЭдерсон
logoВинисиус Жуниор
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