Эдерсон о «Золотом мяче»: «Надеюсь, Винисиус выиграет. Он заслужил за все, что сделал в прошлом сезоне»

Эдерсон рассказал, кому был отдал «Золотой мяч» в этом году.

«Золотой мяч »? Надеюсь, Винисиус Жуниор выиграет его.

Он заслужил его за все, что сделал в прошлом сезоне, в Лиге чемпионов», – сказал вратарь «Манчестер Сити » и сборной Бразилии в интервью TNT Sports Brazil.

Церемония вручения приза лучшему футболисту года по версии France Football пройдет в Париже 28 октября.

Одним из главных конкурентов Винисиуса в борьбе за приз называли партнера Эдерсона по «Сити» хавбека Родри.