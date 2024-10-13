Эдерсон о «Золотом мяче»: «Надеюсь, Винисиус выиграет. Он заслужил за все, что сделал в прошлом сезоне»
Эдерсон рассказал, кому был отдал «Золотой мяч» в этом году.
«Золотой мяч»? Надеюсь, Винисиус Жуниор выиграет его.
Он заслужил его за все, что сделал в прошлом сезоне, в Лиге чемпионов», – сказал вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии в интервью TNT Sports Brazil.
Церемония вручения приза лучшему футболисту года по версии France Football пройдет в Париже 28 октября.
Одним из главных конкурентов Винисиуса в борьбе за приз называли партнера Эдерсона по «Сити» хавбека Родри.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Get Spanish Football News
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