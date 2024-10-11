  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус и Холанд стоят 200 млн евро по версии Transfermarkt, Беллингем и Мбаппе – 180 млн, Ямаль – 150 млн, Родри и Мусиала – 130 млн
43

Винисиус и Холанд стоят 200 млн евро по версии Transfermarkt, Беллингем и Мбаппе – 180 млн, Ямаль – 150 млн, Родри и Мусиала – 130 млн

Винисиус и Эрлинг Холанд – самые дорогие футболисты мира.

Вингер «Реала» и нападающий «Манчестер Сити» оцениваются в 200 млн евро, согласно обновленной рыночной стоимости игроков от Transfermarkt.

Винисиус стал третьим игроком в истории после Холанда и Килиана Мбаппе, преодолевшим эту отметку.

Топ-11 самых дорогих игроков мира выглядит так:

1-2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 200 млн евро

1-2. Винисиус («Реал») – 200 млн

3-4. Джуд Беллингем («Реал») – 180 млн

3-4. Килиан Мбаппе («Реал») – 180 млн

5-6. Ламин ЯмальБарселона») – 150 млн

5-6. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн

7. Букайо СакаАрсенал») – 140 млн

8-11. Флориан ВиртцБайер») – 130 млн

8-11. Джамал МусиалаБавария») – 130 млн

8-11. Федерико Вальверде («Реал») – 130 млн

8-11. Родри («Манчестер Сити») – 130 млн.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
logoБавария
logoБайер
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАрсенал
рейтинги
logoКилиан Мбаппе
logoРодри
logoФедерико Вальверде
logoФилип Фоден
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
logoБукайо Сака
деньги
logoДжуд Беллингем
logoДжамал Мусиала
logoФлориан Виртц
Transfermarkt (Трансфермаркт)
logoЛамин Ямаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Глушенков о журналистах: «Спрашивают всякую чушь в микст-зоне или одно и то же: «Че, когда в «Барсу» перейдешь?» Зачем, вывести на эмоции, чтобы тебя послали? По игре задавайте»
25 минут назад
Россия с Брунеем могут сыграть в Сочи, Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге («СЭ»)
1219 минут назад
Винисиус – самый дорогой игрок Ла Лиги по версии Transfermarkt, бразилец стоит 200 млн евро. В топ-10 семь игроков «Реала», три – из «Барсы»
922 минуты назад
Лига наций. Германия в гостях у Боснии и Герцеговины, Нидерланды против Венгрии, Грузия сыграет с Украиной
3636 минут назад
Глушенков про «Зенит» – позор российского футбола»: «Шесть лет подряд чемпионы, а кто тогда ниже находится? Хейт? Ко всякому говну с позитивом отношусь, вообще по барабану»
86сегодня, 13:01
Квалификация ЧМ-2026. Уругвай в гостях у Перу, Аргентина сыграла 1:1 с Венесуэлой, Бразилия одолела Чили
108сегодня, 13:00
Платформа с играми для любителей РПЛ: залетайте!
сегодня, 13:00Спецпроект
Глава РПЛ Алаев: «Для нас российская тренерская школа – номер один. Чем больше наших специалистов будет у нас работать, тем лучше»
9сегодня, 12:50
Россия сыграет с Брунеем в ноябре. Устная договоренность уже достигнута («СЭ»)
182сегодня, 12:40
Ещенко о пиве: «В «Спартаке» я мог выпить 1,5-2 литра после матча, был главным любителем. Доказано, что оно помогает восстановиться»
45сегодня, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» принимает «Войводину». Приходите поддержать петербуржцев в товарищеском матче!
6 минут назадРеклама
Карвахаль перенес операцию на колене. Защитник «Реала» пропустит 8-10 месяцев
740 минут назад
Босния и Герцеговина – Германия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
241 минуту назад
Глебов об РПЛ: «Качество упало, прибавилось много молодых футболистов. Опытных осталось мало»
155 минут назад
«Красодару» интересен Кахведжи, контракт хавбека – до лета, «Фенербахче» может продать игрока зимой (Sabah)
16сегодня, 13:02
Слишкович считает, что легионеры должны учить русский: «Ты не можешь приехать в Россию и просить человека учить твой язык. Ты должен показать желание»
4сегодня, 12:34
Карадениз за лимит: «Иначе будет 11 иностранцев, как однажды у «Динамо». Такое не красит ни одну лигу. Отмени ограничения – разве кто-то будет доверять своим?»
4сегодня, 11:52
Дмитрий Гунько: «Российских тренеров не ценят. Иностранцам дают больше времени на работу, на ошибки и на их исправление»
7сегодня, 11:30
Карадениз о нынешнем поколении российских игроков: «Критику зачастую не переносят. Да и чем их мотивировать без еврокубков, турниров сборных?»
3сегодня, 10:43
LEON Вторая лига Б. «Знамя Труда» против «Динамо» Вологда
1сегодня, 10:43