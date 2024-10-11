Винисиус и Холанд стоят 200 млн евро по версии Transfermarkt, Беллингем и Мбаппе – 180 млн, Ямаль – 150 млн, Родри и Мусиала – 130 млн
Винисиус и Эрлинг Холанд – самые дорогие футболисты мира.
Вингер «Реала» и нападающий «Манчестер Сити» оцениваются в 200 млн евро, согласно обновленной рыночной стоимости игроков от Transfermarkt.
Винисиус стал третьим игроком в истории после Холанда и Килиана Мбаппе, преодолевшим эту отметку.
Топ-11 самых дорогих игроков мира выглядит так:
1-2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 200 млн евро
1-2. Винисиус («Реал») – 200 млн
3-4. Джуд Беллингем («Реал») – 180 млн
3-4. Килиан Мбаппе («Реал») – 180 млн
5-6. Ламин Ямаль («Барселона») – 150 млн
5-6. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн
7. Букайо Сака («Арсенал») – 140 млн
8-11. Флориан Виртц («Байер») – 130 млн
8-11. Джамал Мусиала («Бавария») – 130 млн
8-11. Федерико Вальверде («Реал») – 130 млн
8-11. Родри («Манчестер Сити») – 130 млн.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
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