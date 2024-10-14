Винисиус – лучший игрок мира по версии FourFourTwo. Холанд и Беллингем – в топ-3, Мбаппе – 4-й, Родри – 5-й, Кейн – 6-й, Ямаль – 12-й, Хвича – 30-й, Месси – 44-й
Британский журнал составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент. Первую строчку занял бразильский вингер «Реала».
Топ-20 выглядит так:
1. Винисиус Жуниор («Реал»);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
3. Джуд Беллингем («Реал»);
4. Килиан Мбаппе («Реал»);
5. Родри («Манчестер Сити»);
6. Харри Кейн («Бавария»);
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
8. Вильям Салиба («Арсенал»);
9. Джамал Мусиала («Бавария»);
10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
11. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»);
12. Ламин Ямаль («Барселона»);
13. Букайо Сака («Арсенал»);
14. Федерико Вальверде («Реал»);
15. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
16. Алиссон («Ливерпуль»);
17. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
18. Коул Палмер («Челси»);
19. Деклан Райс («Арсенал»);
20. Антонио Рюдигер («Реал»).
Отметим, что Бернарду Силва занял 21-е место, Родриго – 23-е, Илкай Гюндоган – 29-е, Хвича Кварацхелия – 30-е, Тибо Куртуа – 34-е, Антуан Гризманн – 37-е, Лионель Месси стал 44-м, Джанлуиджи Доннарумма – 49-м, Мануэль Нойер – 55-м, Бруну Фернандеш – 60-м, Лука Модрич замкнул список.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий