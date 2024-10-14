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  • Винисиус – лучший игрок мира по версии FourFourTwo. Холанд и Беллингем – в топ-3, Мбаппе – 4-й, Родри – 5-й, Кейн – 6-й, Ямаль – 12-й, Хвича – 30-й, Месси – 44-й
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Винисиус – лучший игрок мира по версии FourFourTwo. Холанд и Беллингем – в топ-3, Мбаппе – 4-й, Родри – 5-й, Кейн – 6-й, Ямаль – 12-й, Хвича – 30-й, Месси – 44-й

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком мира по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент. Первую строчку занял бразильский вингер «Реала».

Топ-20 выглядит так:

1. Винисиус Жуниор («Реал»);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

3. Джуд Беллингем («Реал»);

4. Килиан Мбаппе («Реал»);

5. Родри («Манчестер Сити»);

6. Харри Кейн («Бавария»);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

8. Вильям Салиба («Арсенал»);

9. Джамал Мусиала («Бавария»);

10. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

11. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»);

12. Ламин Ямаль («Барселона»);

13. Букайо Сака («Арсенал»);

14. Федерико Вальверде («Реал»);

15. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

16. Алиссон («Ливерпуль»);

17. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

18. Коул Палмер («Челси»);

19. Деклан Райс («Арсенал»);

20. Антонио Рюдигер («Реал»). 

Отметим, что Бернарду Силва занял 21-е место, Родриго – 23-е, Илкай Гюндоган – 29-е, Хвича Кварацхелия – 30-е, Тибо Куртуа – 34-е, Антуан Гризманн – 37-е, Лионель Месси стал 44-м, Джанлуиджи Доннарумма – 49-м, Мануэль Нойер – 55-м, Бруну Фернандеш – 60-м, Лука Модрич замкнул список. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
logoБавария
logoПСЖ
logoМануэль Нойер
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoМЛС
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛионель Месси
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
рейтинги
logoНаполи
logoЛука Модрич
logoИлкай Гюндоган
logoКевин де Брюйне
logoАнтуан Гризманн
logoТибо Куртуа
logoВирджил ван Дейк
logoХарри Кейн
logoАнтонио Рюдигер
logoМохамед Салах
logoБруну Фернандеш
logoБернарду Силва
logoТрент Александер-Арнолд
logoКилиан Мбаппе
logoАлиссон
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoРодри
logoФедерико Вальверде
logoИнтер Майами
logoФилип Фоден
logoДеклан Райс
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
logoРодриго
logoВильям Салиба
logoХвича Кварацхелия
logoБукайо Сака
logoДжуд Беллингем
logoКоул Палмер
logoДжамал Мусиала
logoЛамин Ямаль
FourFourTwo
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