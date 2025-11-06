Аморим о словах Роналду про «МЮ»: «Все, что он говорит, имеет огромное влияние. Мы многое структуру, отношение игроков, стараемся расти. Давайте немного отпустим прошлое»
Рубен Аморим: слова Роналду имеют огромное влияние.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал высказывания Криштиану Роналду о клубе.
Нападающий «Аль-Насра» заявил ранее: «МЮ» идет не той дорогой, у них нет структуры. У клуба потрясающий потенциал, меня печалит его состояние, необходимо меняться – речь не только о тренере и игроках».
«Конечно, он понимает, что все, что он говорит, имеет огромное влияние. Но нам нужно сосредоточиться на будущем. Мы, как клуб, знаем, что допустили много ошибок в прошлом. Мы стараемся это изменить.
Не стоит зацикливаться на том, что уже произошло. Нам нужно думать о будущем. Сосредоточиться на текущей работе. Мы меняем многое – структуру, отношение игроков, стараемся совершенствоваться. Давайте немного отпустим прошлое», – сказал Аморим.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
