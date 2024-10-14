Депутат Журова о казанском «Соколе»: «Пусть ищут психолога, это больше поможет. Хороший таролог – это очень крутой психолог, который завуалировал чудом, потому что людям оно нужно»

Светлана Журова высказалась о поиске таролога для «Сокола».

Казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц.

«Слушайте, это просто не смешно. Пусть ищут психолога, это больше поможет, чем таролог. Причем, хороший таролог – это как раз очень крутой психолог. Просто он это завуалировал еще и чудом, потому что людям нужно явить чудо. Тарологи – потрясающие психологи, не более того.

Всем советую посмотреть фильм «Фитиль» с Раневской. Посмотрите – и там будет все понятно. Потрясающий фильм! Как раз по этой теме, в точку. Это еще советское время было, высмеивали эту ситуацию, она полностью соответствует – как Раневская привораживала. Всем рекомендую посмотреть», – заявила депутат Государственной Думы РФ.