Депутат Журова о казанском «Соколе»: «Пусть ищут психолога, это больше поможет. Хороший таролог – это очень крутой психолог, который завуалировал чудом, потому что людям оно нужно»
Светлана Журова высказалась о поиске таролога для «Сокола».
Казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц.
«Слушайте, это просто не смешно. Пусть ищут психолога, это больше поможет, чем таролог. Причем, хороший таролог – это как раз очень крутой психолог. Просто он это завуалировал еще и чудом, потому что людям нужно явить чудо. Тарологи – потрясающие психологи, не более того.
Всем советую посмотреть фильм «Фитиль» с Раневской. Посмотрите – и там будет все понятно. Потрясающий фильм! Как раз по этой теме, в точку. Это еще советское время было, высмеивали эту ситуацию, она полностью соответствует – как Раневская привораживала. Всем рекомендую посмотреть», – заявила депутат Государственной Думы РФ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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