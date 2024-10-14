Таролог с зарплатой от 300 тысяч – вакансия казанского «Сокола». Этот клуб купили после объявления на «Авито»

А еще там умеют троллить.

Казанский «Сокол» на финише сезона во Второй лиге Б нашел способ громко заявить о себе. Клуб разместил вакансию на должность таролога – обещают платить от 300 тысяч рублей в месяц.

Чего ждет «Сокол»: умение и опыт работы с картами таро, знание основ астрологии и нумерологии

«Сокол» перед последним туром идет в таблице пятым: отстает на три очка от земляков из «Рубина-2» и на 12 от лидирующего кировского «Динамо». В прошлом туре казанцы проиграли барнаульскому «Динамо» (2:3) – соперник один из голов забил рукой в стиле Диего Марадоны.

После матча «Сокол» потроллил соперника за «руку бога» – оставил в раздевалке картонку с изображением ладони со знаками вопроса и поблагодарил за прием.

Совпадение, но именно после такого вмешательства свыше «Сокол» и решился на необычное усиление. Клуб готов принять на работу человека, который «поможет команде настроиться и обеспечить благоприятный исход финального матча в Нижнем Новгороде, а также на игры в новом сезоне».

Итак, скидывайте вакансию знакомым тарологам.

К соискателям предъявляются следующие требования: умение и опыт работы с картами таро, знание основ астрологии и нумерологии, умение анализировать информацию и делать прогнозы, стрессоустойчивость и умение работать в команде.

Специалист будет обязан проводить консультации и групповые сеансы с игроками и тренерами, составлять индивидуальные прогнозы для каждого футболиста, участвовать в подготовке к матчу и поддерживать команду во время игры.

Взамен клуб обещает гибкий график, возможность удаленки, профессиональный рост и развитие.

«Уже больше 150 откликов. Мы еще натальные карты делали». «Сокол» продолжает набрасывать

Руководитель отдела медиакоммуникаций клуба Адель Сафин в разговоре с «СЭ» все подтвердил:

«Все верно, ищем таролога. Мы еще натальные карты делали. Считаем, что любые способы на пути к победе хороши. Мы говорим не только про матч с «Пари НН-2». Будем и дальше смотреть на результаты. Ищем таролога на постоянную основу.

Мы делали расклад на главного тренера Евгения Варламова. Солнце в десятом доме у капитана? Тоже все полностью соответствует. У нас уже больше двадцати откликов. Скоро будет проводиться отбор. Идеальный таролог? Самый главный критерий – любовь к футболу».

Скорее всего, «Сокол» все же не всерьез. В соцсетях клуб уже несколько раз обыгрывал недавний приход Артема Дзюбы в шоу «Натальная карта».

Например, составил натальную карту главного тренера.

Поиск таролога может быть продолжением этого веселья. И это работает – казанский «Сокол» из Второй лиги Б оказался во всех заголовках, а идею клуба с привлечением таролога прокомментировали Дмитрий Губерниев, Александр Мостовой и депутат Светлана Журова.

И «Сокол» продолжает набрасывать: «На нашу вакансию откликнулось уже больше 150 человек. Мы возьмем кого‑то после собеседования. Не хотим ли нанять священнослужителя? В зависимости от ситуации будем пробовать различные варианты».

Недавно этот клуб мог вообще исчезнуть – спасло объявление на «Авито»!

«Сокол» называет себя первым частным профессиональным клубом Казани. Летом клуб прославился тем, что его выставили на «Авито» за 5,3 миллиона рублей.

У команды появились проблемы с финансированием после перехода из любителей во Вторую лигу Б, так как после получения профессионального статуса содержание клуба не потянул главный спонсор – группа компаний «Сокол», занимающаяся грузоперевозками.

В итоге нестандартный ход сработал – команду выкупил местный IT-бизнесмен Тимур Калимуллин.

«Все началось с объявления на «Авито», – рассказал он в интервью «Бизнес Online». – Сперва мне его показал отец – новость о продаже клуба через площадку разлетелась повсюду. Я не слышал о «Соколе» до этой истории с продажей. Задумался о покупке, так как давно были планы создать футбольный клуб, а тут такая возможность. Хотя сперва я серьезно к этой новости не отнесся, но все равно попросил помощников связаться с продавцами. Все сложилось благополучно: пообщались и быстро обо всем договорились. В объявлении было указано чуть более пяти миллионов рублей, но в общей сложности вместе со всеми долгами вышло около семи миллионов».

Новый владелец также рассказал, что «Сокол» вскоре переименуют: «Это будет национальное название, подчеркивающее Татарстан. Хочется, чтобы клуб представлял республику. Мы хотим стать частью казанского сообщества, а не отстраниться. Спасибо медиагруппе «Сокола», которая игры с «Рубином-2» преподносила как дружеское дерби, а не встречу непримиримых врагов, как это зачастую принято среди болельщиков».

День рук! Гол в стиле Марадоны, сэйв – как у Суареса. Все во Второй лиге

Фото: vk.com/fcsokol_kazans ; Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press