Интерес «Реала» к Виртцу растет. В клубе видят замену Модричу в хавбеке «Байера» (As)

В «Реале» видят Флориана Виртца претендентом на замену Луке Модричу.

Ранее сообщалось об интересе мадридского клуба к 21-летнему полузащитнику «Байера ».

По информации As, интерес к переходу Виртца в «Реале» растет, в Мадриде видят в нем замену 39-летнему Луке Модричу , контракт с которым действует до конца нынешнего сезона.

Сообщалось также, что Модрич пока не собирается завершать карьеру и уходить из мадридского клуба.

В нынешнем сезоне Виртц провел 6 матчей в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал результативную передачу.

В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 11 результативных пасов в 32 матчах за «Байер» в чемпионате Германии.