Интерес «Реала» к Виртцу растет. В клубе видят замену Модричу в хавбеке «Байера» (As)
В «Реале» видят Флориана Виртца претендентом на замену Луке Модричу.
Ранее сообщалось об интересе мадридского клуба к 21-летнему полузащитнику «Байера».
По информации As, интерес к переходу Виртца в «Реале» растет, в Мадриде видят в нем замену 39-летнему Луке Модричу, контракт с которым действует до конца нынешнего сезона.
Сообщалось также, что Модрич пока не собирается завершать карьеру и уходить из мадридского клуба.
В нынешнем сезоне Виртц провел 6 матчей в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал результативную передачу.
В прошлом сезоне на его счету 11 голов и 11 результативных пасов в 32 матчах за «Байер» в чемпионате Германии.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
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