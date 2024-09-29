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  • Гюндоган – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Вальверде – 2-й, Педри – 4-й, Модрич – 9-й
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Гюндоган – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Вальверде – 2-й, Педри – 4-й, Модрич – 9-й

Илкай Гюндоган назван сильнейшим центральным полузащитником мира.

Вернувшийся в «Манчестер Сити» 33-летний футболист занял первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo.

В десятку лучших вошли:

1. Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити».

2. Федерико Вальверде, «Реал Мадрид».

3. Бернарду Силва, «Манчестер Сити».

4. Педри, «Барселона».

5. Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль».

6. Гранит Джака, «Байер».

7. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ».

8. Гави, «Барселона».

9. Лука Модрич, «Реал Мадрид».

10. Фабиан Руис, «ПСЖ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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logoМанчестер Сити
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logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
рейтинги
logoЛука Модрич
logoИлкай Гюндоган
logoГранит Джака
logoБернарду Силва
logoФабиан Руис
logoФедерико Вальверде
logoАлексис Мак Аллистер
logoПедри
logoГави
logoУоррен Заир-Эмери
FourFourTwo
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