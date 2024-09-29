Гюндоган – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Вальверде – 2-й, Педри – 4-й, Модрич – 9-й
Илкай Гюндоган назван сильнейшим центральным полузащитником мира.
Вернувшийся в «Манчестер Сити» 33-летний футболист занял первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo.
В десятку лучших вошли:
1. Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити».
2. Федерико Вальверде, «Реал Мадрид».
3. Бернарду Силва, «Манчестер Сити».
4. Педри, «Барселона».
5. Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль».
6. Гранит Джака, «Байер».
7. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ».
8. Гави, «Барселона».
9. Лука Модрич, «Реал Мадрид».
10. Фабиан Руис, «ПСЖ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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