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  • «Виртц думает о переходе в «Реал», это один из 5 лучших клубов Европы. Думаю, Алонсо заменит Анчелотти и возьмет своего любимого игрока». Решке о хавбеке «Байера»
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«Виртц думает о переходе в «Реал», это один из 5 лучших клубов Европы. Думаю, Алонсо заменит Анчелотти и возьмет своего любимого игрока». Решке о хавбеке «Байера»

Михаэль Решке поделился мнением о будущем Флориана Виртца.

«Очевидно, Виртц думает о переходе в «Реал». Это один из пяти лучших клубов Европы. 

Мое личное мнение таково, что Виртц присоединится к мадридскому «Реалу». Я думаю, что Карло Анчелотти заменит испанец, который сейчас работает в Бундеслиге (Хаби Алонсо – Sports), и тогда вполне возможно, он возьмет своего любимого игрока.

У меня такое чувство, что все может совпасть», – сказал бывший директор «Баварии» в эфире Sky Sport.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoБайер
logoКарло Анчелотти
logoХаби Алонсо
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Михаэль Решке
logoФлориан Виртц
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