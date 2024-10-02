«Виртц думает о переходе в «Реал», это один из 5 лучших клубов Европы. Думаю, Алонсо заменит Анчелотти и возьмет своего любимого игрока». Решке о хавбеке «Байера»

Михаэль Решке поделился мнением о будущем Флориана Виртца.

«Очевидно, Виртц думает о переходе в «Реал ». Это один из пяти лучших клубов Европы.

Мое личное мнение таково, что Виртц присоединится к мадридскому «Реалу». Я думаю, что Карло Анчелотти заменит испанец, который сейчас работает в Бундеслиге (Хаби Алонсо – Sports), и тогда вполне возможно, он возьмет своего любимого игрока.

У меня такое чувство, что все может совпасть», – сказал бывший директор «Баварии» в эфире Sky Sport.