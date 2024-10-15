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Модрич не собирается завершать карьеру. Хавбек «Реала» может сыграть на ЧМ-2026 (Marca)

Лука Модрич не планирует завершать игровую карьеру до ЧМ-2026.

Об этом сообщает Marca. 39-летний полузащитник «Реала» считает, что по-прежнему может играть на высоком уровне.

Модрич не исключает, что в составе сборной Хорватии может принять участие на чемпионате мира 2026 года, который пройдет США, Мексике и Канаде. Хавбек не планирует уходить из «Реала» до этого времени. 

В текущем сезоне Модрич провел 9 матчей в Ла Лиге и отметился голевой передачей. На его счету также результативный пас в матче против «Штутгарта» в Лиге чемпионов.

Подробную статистику Модрича можно изучить здесь

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
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logoЛука Модрич
ЧМ-2026
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