Модрич не собирается завершать карьеру. Хавбек «Реала» может сыграть на ЧМ-2026 (Marca)

Лука Модрич не планирует завершать игровую карьеру до ЧМ-2026.

Об этом сообщает Marca. 39-летний полузащитник «Реала» считает, что по-прежнему может играть на высоком уровне.

Модрич не исключает, что в составе сборной Хорватии может принять участие на чемпионате мира 2026 года, который пройдет США, Мексике и Канаде. Хавбек не планирует уходить из «Реала » до этого времени.

В текущем сезоне Модрич провел 9 матчей в Ла Лиге и отметился голевой передачей. На его счету также результативный пас в матче против «Штутгарта» в Лиге чемпионов.

Подробную статистику Модрича можно изучить здесь .