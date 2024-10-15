Модрич не собирается завершать карьеру. Хавбек «Реала» может сыграть на ЧМ-2026 (Marca)
Лука Модрич не планирует завершать игровую карьеру до ЧМ-2026.
Об этом сообщает Marca. 39-летний полузащитник «Реала» считает, что по-прежнему может играть на высоком уровне.
Модрич не исключает, что в составе сборной Хорватии может принять участие на чемпионате мира 2026 года, который пройдет США, Мексике и Канаде. Хавбек не планирует уходить из «Реала» до этого времени.
В текущем сезоне Модрич провел 9 матчей в Ла Лиге и отметился голевой передачей. На его счету также результативный пас в матче против «Штутгарта» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости