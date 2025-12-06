Трамп поговорил с Роналду: «Великий игрок в соккер (футбол!) позвонил, чтобы поблагодарить меня за тур по Белому дому. Какой же он потрясающий человек!»

Дональд Трамп: Роналду поблагодарил меня за тур по Белому дому.

Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с Криштиану Роналду.

Напомним, в ноябре нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии и его невеста Джорджина Родригес посетили ужин в Белом доме, организованный Трампом.

«Криштиану Роналду , великий игрок в соккер (футбол!), только что позвонил, чтобы поблагодарить меня за тур по Белому дому и Овальному кабинету.

Какой же он потрясающий парень – не только как спортсмен, но и как человек. Лучше просто не бывает!!!» – написал Трамп в соцсети.

«Двое величайших». Белый дом опубликовал видео с Роналду и Трампом

Роналду выложил фото с Трампом: «Спасибо, что тепло приняли меня и мою будущую жену. Я готов внести свой вклад, чтобы вдохновлять новые поколения на строительство будущего»

Дональд Трамп: «Для НФЛ надо придумать другое название, это же бессмыслица какая-то. Мы называем футбол соккером, но это и есть футбол»