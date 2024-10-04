«Роналду». Холанд, ван Дейк, де Брюйне, Виртц, Алиссон, Бастони назвали игрока, который первым приходит на ум в связи с ЛЧ

У топ-игроков Криштиану Роналду ассоциируется с Лигой чемпионов.

УЕФА опубликовал ролик, в котором у некоторых футболистов топ-клубов спрашивают, кто первым приходит на ум в связи с Лигой чемпионов .

Криштиану Роналду назвали Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Флориан Виртц («Байер »), Алиссон («Ливерпуль »), Алессандра Бастони («Интер »), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль »), Риккардо Калафьори («Арсенал »), Филип Фоден («Манчестер Сити ») и Джейми Гиттенс («Боруссия» Дортмунд).

Роналду – пятикратный победитель Лиги чемпионов и лучший бомбардир в истории турнира (140 голов).