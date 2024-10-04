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«Роналду». Холанд, ван Дейк, де Брюйне, Виртц, Алиссон, Бастони назвали игрока, который первым приходит на ум в связи с ЛЧ

У топ-игроков Криштиану Роналду ассоциируется с Лигой чемпионов.

УЕФА опубликовал ролик, в котором у некоторых футболистов топ-клубов спрашивают, кто первым приходит на ум в связи с Лигой чемпионов.

Криштиану Роналду назвали Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Флориан ВиртцБайер»), АлиссонЛиверпуль»), Алессандра БастониИнтер»), Трент Александер-АрнолдЛиверпуль»), Риккардо КалафьориАрсенал»), Филип Фоден («Манчестер Сити») и Джейми Гиттенс («Боруссия» Дортмунд).

Роналду – пятикратный победитель Лиги чемпионов и лучший бомбардир в истории турнира (140 голов).

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Лиги чемпионов в X
logoБоруссия Дортмунд
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logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКевин де Брюйне
logoВирджил ван Дейк
logoТрент Александер-Арнолд
logoАлиссон
logoФилип Фоден
logoАлессандро Бастони
logoЭрлинг Холанд
logoРиккардо Калафьори
logoФлориан Виртц
logoДжейми Гиттенс
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