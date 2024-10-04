«Роналду». Холанд, ван Дейк, де Брюйне, Виртц, Алиссон, Бастони назвали игрока, который первым приходит на ум в связи с ЛЧ
У топ-игроков Криштиану Роналду ассоциируется с Лигой чемпионов.
УЕФА опубликовал ролик, в котором у некоторых футболистов топ-клубов спрашивают, кто первым приходит на ум в связи с Лигой чемпионов.
Криштиану Роналду назвали Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Флориан Виртц («Байер»), Алиссон («Ливерпуль»), Алессандра Бастони («Интер»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Риккардо Калафьори («Арсенал»), Филип Фоден («Манчестер Сити») и Джейми Гиттенс («Боруссия» Дортмунд).
Роналду – пятикратный победитель Лиги чемпионов и лучший бомбардир в истории турнира (140 голов).
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Лиги чемпионов в X
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