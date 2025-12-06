Ферран сделал 2-й хет-трик за год – в игре с «Бетисом». Впервые в карьере Торрес забил 11 голов в чемпионате

Ферран Торрес сделал хет-трик.

Ферран Торрес отметился тремя голами в первом тайме матча против «Бетиса ».

«Барселона » выиграла первый тайм игры 15-го тура Ла Лиги со счетом 4:1. Испанец отличился на 11-й, 13-й и 40-й минутах.

Торрес сделал второй хет-трик в этом году. Первый был в матче с «Валенсией» в Кубке Испании в начале февраля.

В текущем чемпионате Испании Ферран забил 11 раз и побил личный рекорд. Ранее наибольшая результативность (10 голов) у него была зафиксирована в сезоне-2024/25.

Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно охзнакомиться здес ь.