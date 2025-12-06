Артета о потере 7 очков за 5 игр: «Такова АПЛ. Но «Арсенал» не проигрывал 18 матчей и остается в лидерах»

Артета о потерянных очках: такова АПЛ, но «Арсенал» все равно в лидерах.

Микель Артета отметил силу АПЛ после поражения от «Астон Виллы » (1:2).

В последних пяти турах лондонцы дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Они лидируют в АПЛ с двухочковым отрывом от «Манчестер Сити».

– Насколько этот удар сильный для вас? Вы потеряли 7 очков за 5 матчей, хотя во многих из них играли достаточно хорошо. Вы могли лидировать с большим отрывом, а теперь он не так велик.

– Но такова АПЛ. Ты едешь на «Олд Траффорд», едешь на «Сент-Джеймс Парк», едешь к «Челси», едешь сюда – мы побывали на многих стадионах, где тяжело играть. И результат сегодня мог быть иным. В реальности он такой, какой есть, и нам нужно сделать этот шаг.

Мы 18 матчей не проигрывали и по-прежнему идем в лидерах, все очень плотно. Таков уровень лиги, и мы об этом знаем. Нам надо отреагировать. Учитывая наше расписание, то, что сегодня пытались сделать парни, поражает, у меня есть все причины полагать, что мы будем играть так же. И мы двигаемся дальше, – сказал главный тренер «Арсенала ».