Советник по спорту Барселоны о финале ЧМ-2030: «Бернабеу» не соответствует требованиям ФИФА. «Камп Ноу» и стадион в Марокко поборются за матч»

«Камп Ноу» может опередить «Бернабеу» в борьбе за проведение финала ЧМ-2030.

Ранее сообщалось, что по планам ФИФА, финал ЧМ-2030 , который пройдет в Испании, Португалии и Марокко, должен принять «Сантьяго Бернабеу ».

Однако советник по спорту мэрии Барселоны Давид Эскуде заявил в программе Tot Costa, что стадион «Камп Ноу» является основным кандидатом, он утверждает, что «Бернабеу» не соответствует нормам для проведения этого матча.

«На сегодняшний день, согласно требованиям ФИФА , «Бернабеу» не может быть местом проведения финала чемпионата мира по футболу.

Зато новый стадион, который строится в Марокко, и «Камп Ноу» действительно имеют все возможности для проведения финала. Нашим соперником будет не «Бернабеу», который слишком мал, а Марокко », – заявил Эскуде.

Кроме того, советника по спорту спросили, примут ли в Испании решение о том, чтобы финал состоялся на «Камп Ноу », на что он ответил: «С нынешним правительством не будет никаких проблем, все меняется».