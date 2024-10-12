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Советник по спорту Барселоны о финале ЧМ-2030: «Бернабеу» не соответствует требованиям ФИФА. «Камп Ноу» и стадион в Марокко поборются за матч»

«Камп Ноу» может опередить «Бернабеу» в борьбе за проведение финала ЧМ-2030.

Ранее сообщалось, что по планам ФИФА, финал ЧМ-2030, который пройдет в Испании, Португалии и Марокко, должен принять «Сантьяго Бернабеу».

Однако советник по спорту мэрии Барселоны Давид Эскуде заявил в программе Tot Costa, что стадион «Камп Ноу» является основным кандидатом, он утверждает, что «Бернабеу» не соответствует нормам для проведения этого матча.

«На сегодняшний день, согласно требованиям ФИФА, «Бернабеу» не может быть местом проведения финала чемпионата мира по футболу.

Зато новый стадион, который строится в Марокко, и «Камп Ноу» действительно имеют все возможности для проведения финала. Нашим соперником будет не «Бернабеу», который слишком мал, а Марокко», – заявил Эскуде.

Кроме того, советника по спорту спросили, примут ли в Испании решение о том, чтобы финал состоялся на «Камп Ноу», на что он ответил: «С нынешним правительством не будет никаких проблем, все меняется».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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