🇧🇳 Бруней – вероятный соперник сборной России в ноябре. Знакомимся!

Большие новости: сборная России нашла еще одного соперника на ноябрьский международный слот – Бруней!

РФС о договоренности пока не сообщал, но «СЭ» получил подтверждение от федерации футбола азиатской страны.

Напомните, а кто первый соперник?

15 ноября Россия должна сыграть с Сирией – предположительно, в Волгограде.

С Брунеем, вероятно, встретятся 19 ноября – по данным «СЭ», матч может пройти в Сочи, Нижнем Новгороде или Петербурге.

Карпин: «Играть с условным Брунеем неправильно»

Интересно, что тренер сборной России Валерий Карпин что-то знал еще летом – назвал Бруней в числе тех соперников, с кем играть не хотелось бы.

«Играть с условными Брунеем или Лаосом, наверное, неправильно, при всем к ним уважении», – сказал тогда тренер.

За месяцы отказов от других федераций мнение могло поменяться.

● Сорвалась игра с Пакистаном. Сначала соперник сообщил, что пришлет неофициальную сборную, а затем игру вообще отменили.

● А до этого возможность матча с Россией в ближайшее время исключил Кыргызстан, сославшись на загруженность календаря.

● Вероятно, были переговоры даже с Танзанией, но и они не привели к успеху.

А что такое сборная Брунея, брунейский футбол? И как вообще живет Бруней?

Сила брунейского футбола – на картинке.

● Сборная Брунея – самая прогрессирующая команда мира в сентябре. Прыгнула на семь строчек в рейтинге ФИФА.

● Ее наивысшее место – 140-е. Была там в 1992-м, когда запустили современную версию рейтинга ФИФА.

● Бруней уже выбыл из квалификации ЧМ-2026, проиграв в предварительном раунде Гонконгу, но шансы были. Первый матч – разгром 0:4. А во втором победили 2:0.

● В 2024-м Бруней участвовал в товарищеском турнире 2024 FIFA Series – его запустила ФИФА, чтобы проводить игры между командами с разных континентов. Проиграл команде Бермудских островов (0:2), но победил Вануату (3:2).

● В Брунее, разумеется, есть чемпионат, вернее даже Суперлига (основана в 2012-м). В нее входят 14 команд. Больше всего титулов – у местного ЦСКА. Называется МС АБДБ ФТ (аббревиатура спортивного общества королевских вооруженных сил).

● Сборную Брунея, если ничего не изменилось (на сайте ассоциации нет состава сборной), тренирует 46-летний шотландец Джейми Макалистер (заодно он и тренер местного клуба ДПММ), который работал ассистентом в «Сандерленде», «Бристоле» и «Хайберниане».

● Главная звезда (если верить Transfermarkt) – 21-летний левый вингер Хакеме Язид Саид, который оценивается в 175 тысяч евро. Вероятно, очень подвижный – рост 161 сантиметр.

● Бруней – государство юго-восточной Азии, по суше со всех сторон окружено Малайзией.

● По оценкам за 2020-й население составляло более 450 тысяч человек, 70 процентов которого проживают в столице – Бандар-Сери-Бегаване. 73 процента жителей – малайцы, 9,6 процента – китайцы.

● За счет открытия месторождений нефти и газа Бруней считается одной из богатейших стран мира в расчете на одного жителя. Его ВВП (по паритету покупательной способности ) на душу населения – 12-й в мире (76 864 долларов). Меньше, чем у Дании, Норвегии и США, но выше, чем Нидерландов, Исландии и Саудовской Аравии.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид; instagram.com/brusportsnews ; Gettyimages /Yasser Bakhsh – FIFA / Contributor