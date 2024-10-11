Ещенко о пиве: «В «Спартаке» я мог выпить 1,5-2 литра после матча, был главным любителем. Доказано, что оно помогает восстановиться»
Андрей Ещенко рассказал о пользе пива после матчей.
Российский защитник по ходу карьеры играл за «Волгу», «Локомотив», «Анжи», «Кубань», «Динамо» и «Спартак».
«Я пил пиво после матчей. Доказано, что это помогает футболисту восстановиться. В Германии везде пьют пиво.
Пить можно, только меру надо знать. После тяжелого матча мог выпить 1,5-2 литра пива.
В «Спартаке» я был главным любителем этого напитка. Из иностранцев – Луис Адриано», – сказал Андрей Ещенко.
Глушенков об алкоголе: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
Депутат Журова про пиво после матчей: «100% полезнее колы. Мой тренер говорил, бокал вина – лекарство, просто не надо выпивать бутылку и потом буянить»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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