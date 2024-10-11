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Радимов о словах Глушенкова про пиво: «Не две бутылки водки же выпивает. Он лучший бомбардир чемпионата – вот вам и ответ, вредят ли две кружки пива»

Владислав Радимов отреагировал на слова Максима Глушенкова об употреблении пива.

Полузащитник «Зенита» рассказал в выпуске на ютуб-канале «СБГ Шоу», что может выпить две бутылки пива по 0,5 литра после матча.

«Глушенков – взрослый человек. Он сейчас лучший бомбардир чемпионата России. Вот вам и ответ, вредят ли две кружки пива.  В «Баварии», например, футболисты пьют пиво, им же это никак не мешает. 

Если Глушенков выпил литр пива после матча на отдыхе и является лучшим бомбардиром, какие вопросы могут быть? Максим же не две бутылки водки выпивает, так что все нормально», – сказал бывший игрок «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoЗенит
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Глушенков
алкоголь и спорт
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