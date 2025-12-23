Гендиректор «Ростова» опроверг информацию о долгах клуба: «Непонятно, из какого они воздуха взяты. Никакой распродажи не планируется»

Гендиректор «Ростова» опроверг наличие долгов у клуба.

Гендиректор «Ростова » Игорь Гончаров опроверг наличие долгов у клуба.

Сообщалось , что задолженность дончан составляет около 2 млрд рублей.

«Таких, как Ваня Карпов, много, и откуда он владеет информацией по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется – это 100%.

Откуда взята информация, мне тоже неясно. О каких‑то долгах, о которых идет речь, мне непонятно, из какого они воздуха взяты. Глупости», – сказал Гончаров.