Депутат Журова про пиво после матчей: «100% полезнее колы. Мой тренер говорил, бокал вина – лекарство, просто не надо выпивать бутылку и потом буянить»
Светлана Журова прокомментировала слова Максима Глушенкова о пиве после матчей.
Ранее полузащитник «Зенита» заявил, что может позволить себе выпить литр пива после матчей: «Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
«Мой тренер говорил, что бокал вина – это лекарство. Просто вопрос в том, что не надо выпивать целую бутылку и потом буянить. А один бокал в определенные периоды – это даже полезно для спортсменов.
Конечно, нельзя напиваться, все должно быть в меру. Но вот, например, у меня гемоглобин был очень низкий, и бывало, что тренер заставлял меня немного выпивать.
Давайте говорить прямо, что пиво сто процентов полезнее колы. Ну или русский квас, потому что он натуральный», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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