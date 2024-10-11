Депутат Журова про пиво после матчей: «100% полезнее колы. Мой тренер говорил, бокал вина – лекарство, просто не надо выпивать бутылку и потом буянить»

Светлана Журова прокомментировала слова Максима Глушенкова о пиве после матчей.

Ранее полузащитник «Зенита » заявил , что может позволить себе выпить литр пива после матчей: «Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

«Мой тренер говорил, что бокал вина – это лекарство. Просто вопрос в том, что не надо выпивать целую бутылку и потом буянить. А один бокал в определенные периоды – это даже полезно для спортсменов.

Конечно, нельзя напиваться, все должно быть в меру. Но вот, например, у меня гемоглобин был очень низкий, и бывало, что тренер заставлял меня немного выпивать.

Давайте говорить прямо, что пиво сто процентов полезнее колы. Ну или русский квас, потому что он натуральный», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .