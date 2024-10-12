Губерниев о словах Глушенкова про пиво: «Футболист должен сеять разумное, доброе, вечное, а не рассказывать про алкоголь всей стране»
Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Максима Глушенкова об употреблении пива.
Ранее футболист «Зенита» в интервью на ютуб-канале «СБГ Шоу» рассказал, что после матчей позволяет себе выпить две бутылки пива.
«Мы знаем, что футболисты выпивают пиво. Главное, чтобы Глушенков не перешел с пива на водку с виски.
Нужно задать вопрос «Зениту». С моей точки зрения, футболист должен сеять разумное, доброе, вечное, а не рассказывать про алкоголь всей стране», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
«Восстановление водного баланса после игр с помощью пива – широко распространенный метод». Медведев о Глушенкове
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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