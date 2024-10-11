Депутат Милонов: «Пиво – шмурдяк, не подходит для спортсменов: у мужиков сисяны растут, живот. А колу нужно подливать врагам, чтобы желудки испортились»
Виталий Милонов прокомментировал слова Максима Глушенкова об употреблении пива.
– Уместно ли футболисту рекламировать алкоголь?
– Не в курсе, может, там суперагрессивные тренировки, и ему положено пиво.
– Как вы думаете, что лучше пить спортсменам, колу или пиво?
– Ни то, ни другое. Колу нужно подливать врагам, чтобы желудки испортились. Но пиво же – это такой шмурдяк, который по всем своим параметрам, химическому составу не подходит для спортсменов: у мужиков сисяны растут, живот. В общем, это не то.
Есть и более хорошие напитки, – отметил депутат Госдумы.
Глушенков пьет пиво после матчей – в этом ведь сплошная польза? Разбор популярнейшего мифа
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
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