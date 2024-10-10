Врач об уходе Варана из футбола в 31 год: «Будет больше таких случаев. Много матчей и мало отдыха, невозможно не получить травм в 4-5 сезонах при таких нагрузках»
Бывший защитник «Реала», «МЮ» и сборной Франции начинал этот сезон в «Комо», но завершил карьеру в сентябре в 31 год из-за череды травм.
«Много матчей и очень мало отдыха. Несомненно, в будущем мы увидим больше случаев, как у Варана.
Требования в современном футболе огромны, и это приведет к увеличению числа случаев более коротких карьер, чем хотелось бы или ожидалось.
Мы должны уделить особое внимание травмам, при которых повреждение связок связано с повреждением менисков, поскольку потеря или повреждение этих структур, как это было в случае с Вараном, приводит к повреждениям суставного хряща, которые в конечном итоге ограничивают возможность бегать.
Невозможно не получить травмы в четырех или пяти сезонах, сыграв те матчи и те минуты, которые есть у футболистов сегодня, особенно у игроков самого высокого уровня.
Мы должны с пониманием относиться к тому факту, что клубы участвуют во многих соревнованиях, но мы должны защищать здоровье футболистов, потому что оно подвергается риску.
Можно пережить один сезон с высокими требованиями и нагрузками, но не один за другим», – сказал испанский специалист по ортопедической хирургии и травматологии доктор Педро Луис Риполь.
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