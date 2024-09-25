31-летний Варан может объявить о завершении карьеры в ближайшие часы – из-за травм (Le Parisien)

Рафаэль Варан может завершить игровую карьеру в ближайшее время.

По информации Le Parisien, бывший защитник «Реала » и «Манчестер Юнайтед » думает о завершении профессиональной карьеры и может официально объявить об этом в ближайшие часы. Это связано с серией травм, которые он получил за последнее время.

В летнее трансферное окно 31-летний футболист перешел в «Комо» на правах свободного агента. Он дебютировал за свою новую команду в матче Кубка Италии против «Сампдории» (1:1, 3:4 по пенальти), но был заменен на 23-й минуте встречи из-за травмы бедра.

В связи с этим француз был временно исключен из заявки «Комо » на Серию А.