Варан закончил – после 23 минут за «Комо». В 31 год 💔

Виноваты травмы.

Рафаэль Варан завершил карьеру – да, в 31! Решился после очередной травмы, в первом официальном матче за «Комо».

Теперь будет искать себя в футболе на другой должности.

«Хочу быть сильным, а не просто цепляться за игру». Трогательно попрощался в соцсетях

Вот полное заявление.

«Говорят, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. В своей карьере я принимал множество вызовов, преодолевал их раз за разом, и почти все из них казались невозможными. Невероятные эмоции, особые моменты и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Размышляя об этих моментах, я с огромной гордостью и чувством удовлетворения объявляю о своем уходе из вида спорта, который мы все любим.

Я придерживаюсь самых высоких стандартов, хочу быть сильным, а не просто цепляться за игру. Требуется немалая смелость, чтобы прислушиваться к своему сердцу и инстинктам. Твои желания и твоя востребованность – это две разные вещи. Я падал и поднимался тысячу раз, и на этот раз настало время остановиться и повесить бутсы на гвоздь, выиграв трофей на «Уэмбли» в последней игре.

Мне нравилось сражаться за себя, свои клубы, свою страну, своих партнеров по команде и болельщиков каждой команды, за которую я выступал. От «Ланса» до «Мадрида» и «Манчестера», а также за нашу сборную. Я защищал каждую эмблему, выкладываясь полностью, и наслаждался каждой минутой пути. Игра на высочайшем уровне – это захватывающий опыт. Она проверяет все уровни твоего тела и твоего разума. Эмоции, которые мы испытываем, не найти больше нигде.

Мы, спортсмены, никогда не бываем удовлетворены, никогда не останавливаемся на достигнутом. Это наша природа и то, что питает нас. Я ни о чем не жалею, я бы ничего не стал менять. Я выиграл больше, чем мог даже мечтать, но, помимо признания и трофеев, я горжусь тем, что, несмотря ни на что, я придерживался своих принципов быть искренним и старался уходить из команд, когда они находились на более высоком уровне, чем в момент моего прихода.

Надеюсь, вы все гордились мной. За пределами поля начинается новая жизнь. Я останусь в «Комо». Только не буду надевать бутсы и щитки. Я с нетерпением жду возможности рассказать об этом подробнее в ближайшее время.

А пока – спасибо болельщикам каждого клуба, за который я играл, моим товарищам по команде, тренерам и сотрудникам... От всего сердца благодарю вас за то, что вы сделали этот путь более особенным, чем я мог себе представить в своих самых смелых мечтах. Спасибо тебе, футбол. С любовью, Рафа».

Варан с лета был в «Комо», но сломался спустя 23 минуты

Француз переехал в Италию всего пару месяцев назад после окончания контракта с «МЮ». Подписался на два года с возможностью продления.

Ключевую роль в трансфере сыграл тренер Сеск Фабрегас. Расхваливал защитника: «Рафаэль – особенный игрок, и его подписание – доказательство амбиций нашего клуба. Он многое выиграл за свою карьеру, и опыт, который он приобрел в двух лучших лигах мира, нельзя недооценивать. Я не могу дождаться, когда начну с ним работать».

Сам Варан тоже был воодушевлен: «Меня убедил не только Сеск, но и общий проект. Это очень интересный проект, для меня это также возможность помочь клубу, достичь определенных целей, реализовать мои личные амбиции: прийти сюда и попробовать новые вызовы.

Сеск, конечно, сыграл важную роль в том, чтобы убедить меня, но этот новый вызов, с новым чемпионатом, скажем так, содержал все элементы, чтобы убедить меня приехать сюда. Это не была какая-то особенная дискуссия, мы просто говорили [с Фабрегасом] о футболе. Мне очень понравилась его игровая философия, идеи, которые он предложил, у нас было и есть много общих идей. Сеск, конечно, человек, который любит побеждать, и самой сложной задачей было прекратить этот разговор, не продолжать его. Однако, еще раз, «Комо» впечатлил меня как проект.

Прежде всего, что я должен сделать, что мы должны сделать как команда, – подготовиться физически. Нам также нужно научиться играть вместе, потому что в команде много новых игроков. Однако нам также нужно разобраться, как подходить ко всем тактическим приемам, которые от нас требует тренер. И, по моему мнению, мы должны брать игру за игрой, смотреть, как мы начинаем чемпионат, и стараться расти от матча к матчу».

Правда, за «Комо» Варан почти не сыграл: только 23 минуты в первом раунде Кубка Италии против «Сампдории» (1:1, 3:4 по пенальти). Новая травма: с поля Варана уводили два физиотерапевта, матч досматривал с огромным бандажом на левом колене.

В клубе надеялись на быстрое восстановление защитника, хоть и исключили из заявки на Серию А. Так делают только при долгосрочных травмах – позже его снова смогли бы зарегистрировать, уже после возвращения. Однако француз, видимо, понял, что все слишком серьезно.

И официально закончил. По информации Le Parisien, как раз из-за травм.

Варана подкосили травмы. В «МЮ» больше мучился, чем играл

В плане трофеев Рафаэль провел впечатляющую карьеру – насобирал 22 в «Реале», «МЮ» и сборной Франции.

Однако все сломали бесконечные травмы.

Проблемы со здоровьем начались еще в начале испанской карьеры. В мае 2013-го 20-летний Варан вылетел на полгода из-за тяжелой травмы колена, лег на операцию, вернулся осенью, но все равно почувствовал дискомфорт. В итоге восстанавливался до января.

Врачи рекомендовали ему не играть в режиме 3 игры в неделю, но график «Реала» был слишком загруженным для француза. Практически в каждом сезоне в Мадриде Варан вылетал из-за травм на разные сроки.

Оказалось, что после «Реала» Рафаэль был выжат. В 2021-м Рафаэль покинул Испанию и перешел в «МЮ». The Athletic писал, что на медосмотре Варана в «МЮ» врачи отметили, что колени француза требуют особого внимания – руководство не передумало покупать игрока, но пересмотрели зарплату. Интенсивная лига добила француза.

В Манчестере травмы не оставили защитника: за три сезона Варан сыграл в 93 матчах из возможных 157 – пропустил почти половину, хотя на него возлагались большие ожидания . К концу времени в «МЮ» статистика выглядела удручающе.

Из-за перегруженного графика Варан ушел из сборной в марте 2023-го, чтобы избежать обилия травм: в Le Parisien писали, что дело как раз в уставших коленях. Не помогло – новая случилась уже через месяц.

В сезоне-2023/24 Варан попытался решить проблему иначе: Лори Уитуэлл из The Athletic заметил, что Рафаэль начал осторожно сбавлять скорость после спринтов. Кроме того, он не стремился подниматься выше, что порождало дыры между линией обороны и полузащитников. Все это чтобы не травмироваться снова.

Уитуэлл отмечал, что именно скорость была ключевым аспектом игры Варана на протяжении всей карьеры, после изменений эффективность снизилась.

По информации Криса Уилера из Daily Mail, «МЮ» в 2024-м предложил 31-летнему Варану контракт с пониженной зарплатой. Руководство напрягало, что травматичный игрок получает так много. Варан отказал – посчитал, что достоин большего.

В конце сезона-2023/24 объявили об уходе защитника. Варан красиво попрощался с «МЮ»: заявил , что влюбился в клуб и болельщиков, а также долго сидел на «Олд Траффорд» после последнего домашнего матча против «Ньюкасла» (примечательно: игру он пропустил из-за повреждения).

Как будто знал, что через четыре месяца закончит с футболом насовсем.

Варан уходит из «МЮ»: травмы. А ведь мог быть с Лисандро суперпарой ЦЗ

Фото: Gabriele Siri/IPA Sport //Global Look Press