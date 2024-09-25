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  • Варан о завершении карьеры: «Хочу быть сильным, а не просто цепляться за игру. Я падал и поднимался тысячу раз, и теперь настало время остановиться»
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Варан о завершении карьеры: «Хочу быть сильным, а не просто цепляться за игру. Я падал и поднимался тысячу раз, и теперь настало время остановиться»

Рафаэль Варан высказался о завершении карьеры.

Бывший защитник «Реала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции принял решение уйти из профессионального футбола в 31 год. 

«Говорят, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. В своей карьере я принимал множество вызовов, преодолевал их раз за разом, и почти все из них казались невозможными. Невероятные эмоции, особые моменты и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Размышляя об этих моментах, я с огромной гордостью и чувством удовлетворения объявляю о своем уходе из вида спорта, который мы все любим.

Я придерживаюсь самых высоких стандартов, я хочу быть сильным, а не просто цепляться за игру. Требуется немалая смелость, чтобы прислушиваться к своему сердцу и инстинктам. Твои желания и твоя востребованность – это две разные вещи. Я падал и поднимался тысячу раз, и на этот раз настало время остановиться и повесить бутсы на гвоздь, выиграв трофей на «Уэмбли» в последней игре.

Мне нравилось сражаться за себя, свои клубы, свою страну, своих партнеров по команде и болельщиков каждой команды, за которую я выступал. От «Ланса» до «Мадрида» и «Манчестера», а также за нашу сборную. Я защищал каждую эмблему, выкладываясь полностью, и наслаждался каждой минутой пути. Игра на высочайшем уровне – это захватывающий опыт. Она проверяет все уровни твоего тела и твоего разума. Эмоции, которые мы испытываем, не найти больше нигде.

Мы, спортсмены, никогда не бываем удовлетворены, никогда не останавливаемся на достигнутом. Это наша природа и то, что питает нас. Я ни о чем не жалею, я бы ничего не стал менять. Я выиграл больше, чем мог даже мечтать, но, помимо признания и трофеев, я горжусь тем, что, несмотря ни на что, я придерживался своих принципов быть искренним и старался уходить из команд, когда они находились на более высоком уровне, чем в момент моего прихода.

Надеюсь, вы все гордились мной. За пределами поля начинается новая жизнь. Я останусь в «Комо». Только не буду надевать бутсы и щитки. Я с нетерпением жду возможности рассказать об этом подробнее в ближайшее время.

А пока – спасибо болельщикам каждого клуба, за который я играл, моим товарищам по команде, тренерам и сотрудникам... От всего сердца благодарю вас за то, что вы сделали этот путь более особенным, чем я мог себе представить в своих самых смелых мечтах. Спасибо тебе, футбол. С любовью, Рафа ❤» – написал Варан

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Рафаэля Варана
logoЛанс
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoКомо
logoРафаэль Варан
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