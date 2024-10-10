Клубы АПЛ проведут экстренное собрание после решения в пользу «Сити» по делу о сделках с ассоциированными сторонами. Большинство за лигу, «Челси», «Ньюкасл» и «Эвертон» – за «горожан»

Клубы АПЛ поддерживают лигу в процессе против «Манчестер Сити».

7 октября «горожане» объявили , что суд удовлетворил иск клуба против АПЛ по поводу правил работы со спонсорами, поданный в начале лета. Суд признал правила о сделках с ассоциированными сторонами (APT) незаконными и установил факт злоупотребления доминирующим положением лиги.

АПЛ, в свою очередь, утверждает , что суд признал необходимость системы APT в целом и отклонил большую часть претензий «Манчестер Сити».

По информации Sky Sports, на следующей неделе состоится экстренное собрание представителей клубов АПЛ, главной темой которого станут последствия решения суда в пользу «Манчестер Сити». Большинство клубов принимают сторону лиги и поддерживают главу АПЛ Ричарда Мастерса.

Как отметил владелец неназванного клуба АПЛ, большинство участников лиги хотят сохранить действующие правила, признавая при этом, что после решения суда в них необходимо внести изменения.

В 175-страничном отчете суд признал правила APT незаконными, а также постановил, что АПЛ должна отменить свое решение о блокировании двух новых спонсорских соглашений «Сити» – с Etihad Airways и First Abu Dhabi Bank.

Ожидается, что на предстоящем собрании на стороне «Манчестер Сити » выступят «Челси », «Ньюкасл » и «Эвертон », выступившие свидетелями со стороны «горожан» на слушаниях в июне. Со стороны АПЛ выступили «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль », «Тоттенхэм», «Брайтон», «Вест Хэм», «Брентфорд», «Борнмут», «Вулверхэмптон» и «Фулхэм».

И «Сити», и АПЛ объявили о промежуточной победе в суде. Это как?