Клубы АПЛ проведут экстренное собрание после решения в пользу «Сити» по делу о сделках с ассоциированными сторонами. Большинство за лигу, «Челси», «Ньюкасл» и «Эвертон» – за «горожан»
7 октября «горожане» объявили, что суд удовлетворил иск клуба против АПЛ по поводу правил работы со спонсорами, поданный в начале лета. Суд признал правила о сделках с ассоциированными сторонами (APT) незаконными и установил факт злоупотребления доминирующим положением лиги.
АПЛ, в свою очередь, утверждает, что суд признал необходимость системы APT в целом и отклонил большую часть претензий «Манчестер Сити».
По информации Sky Sports, на следующей неделе состоится экстренное собрание представителей клубов АПЛ, главной темой которого станут последствия решения суда в пользу «Манчестер Сити». Большинство клубов принимают сторону лиги и поддерживают главу АПЛ Ричарда Мастерса.
Как отметил владелец неназванного клуба АПЛ, большинство участников лиги хотят сохранить действующие правила, признавая при этом, что после решения суда в них необходимо внести изменения.
В 175-страничном отчете суд признал правила APT незаконными, а также постановил, что АПЛ должна отменить свое решение о блокировании двух новых спонсорских соглашений «Сити» – с Etihad Airways и First Abu Dhabi Bank.
Ожидается, что на предстоящем собрании на стороне «Манчестер Сити» выступят «Челси», «Ньюкасл» и «Эвертон», выступившие свидетелями со стороны «горожан» на слушаниях в июне. Со стороны АПЛ выступили «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Брайтон», «Вест Хэм», «Брентфорд», «Борнмут», «Вулверхэмптон» и «Фулхэм».
И «Сити», и АПЛ объявили о промежуточной победе в суде. Это как?
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