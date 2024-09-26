«Ман Сити», вероятно, выиграл процесс против АПЛ по сделкам с ассоциированными сторонами. Победа может повлиять на дело о 115 нарушениях ФФП
В начале лета стало известно, что «горожане» подали «беспрецедентный» иск против лиги из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Предполагается, что результаты рассмотрения дела могут повлиять на другой процесс – о 115 нарушениях финансового фэйр-плей.
Daily Mail сообщает, что «Ман Сити», похоже, добился успеха в разбирательстве по поводу сделок с ассоциированными сторонами. На это указывает то, что голосование о поправках к этой системе было снято с повестки утреннего заседания АПЛ.
Источники газеты отмечают, что от проведения голосования отказались «в последнюю минуту», поскольку, по всей видимости, вносить изменения в правила, которые могут быть вскоре вовсе отменены, не имеет смысла.
Представитель «Ман Сити» в ответ на обращение заявил: «Как вы знаете, мы не можем давать комментарии».
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