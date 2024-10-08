И «Сити», и АПЛ объявили о промежуточной победе в суде. Это как?

Разбор Игоря Сергеева.

Новый поворот в разборках «Ман Сити» и АПЛ : суд вынес решение по иску клуба, который оспорил часть финансовых правил АПЛ.

Самое интересное, что обе стороны заявили о победе.

Дисклеймер: речь не об итогах эпохальной битвы лиги и клуба. А о промежуточном суде, который запустил «Сити» как раз для того, чтобы получить больше аргументов в большом споре.

Какие нормы оспорил «Сити»?

По правилам прибыльности и устойчивости лига оценивает все сделки со связанными компаниями, чтобы владельцы не вкачивали свои деньги в клуб через липовые спонсорства. АПЛ рассчитывает справедливую рыночную стоимость контракта и сравнивает с реальной. Если находят несоответствие, сделка аннулируется или проводится по условиям, предложенным лигой.

Практически все сделки «Сити» с партнерами из ОАЭ попадают под аудит – часто спонсоров возглавляют близкие родственники руководства клуба.

Правила действовали с 2013 года, но в октябре 2021-го их ужесточили. Раньше клубы сами решали, какие сделки показывать, сейчас в фокусе все контракты свыше миллиона фунтов.

Именно эти нормы «Сити» назвал «дискриминацией большинства», ведь их приняли при поддержке конкурентов клуба.

Что в итоге решил суд? Кто на самом деле победил?

Версия «Ман Сити»: «Клуб добился успеха в иске: правила о сделках с ассоциированными сторонами (APT) признаны незаконными, а решения АПЛ по двум конкретным спонсорским сделкам отменены. Суд установил, что как первоначальные, так и действующие (измененные) правила нарушают законодательство Великобритании о конкуренции и требования процессуальной справедливости. Установлено, что лига злоупотребила своим доминирующим положением».

Версия АПЛ: «Лига приветствует выводы суда, который одобрил общие цели, структуру и принятие решений системы APT. Суд также подтвердил необходимость системы в целом и отклонил большинство претензий «Ман Сити». Более того, установлено, что правила необходимы для того, чтобы финансовый контроль лиги был эффективным».

Эмм, а они точно читали одно и то же решение?

По данным The Telegraph, «Сити» уже успел предупредить остальные клубы, что лига вводит всех в заблуждение.

Юрисконсульт «Сити» Саймон Клифф выступил с пояснениями.

«Суд признал правила APT незаконными. «Манчестер Сити» трактует это решение так, что все правила APT являются недействительными и были таковыми с 2021 года. Неправда, что в решении суда указаны «определенные отдельные элементы» правил APT, которые необходимо изменить, чтобы привести правила в соответствие с требованиями конкуренции и публичного права».

Кстати, клуб опубликовал лишь одну страницу вердикта, тогда как лига – все 175.

Вот что суд решил на самом деле.

● Незаконными признаны два аспекта из измененных (что очень важно) правил APT: запрет на займы от владельцев (акционеров) клубов и процедура оценки сделок, по которой клуб сам должен доказать справедливость цены.

● Поддержана позиция «Сити», что лига должна предоставлять клубам сопоставимые данные о спонсорских сделках других клубов из собственной базы, на которые опирается при проведении оценки справедливой стоимости контрактов.

● Две конкретные спонсорские сделки «Сити» (без уточнения) оценены АПЛ несправедливо, поскольку лига не предоставила «Сити» информацию из базы сделок.

● В оценке двух спонсорских сделок «Сити» (без уточнения, но одна из них из предыдущего буллета) зафиксирована необоснованная процедурная задержка со стороны АПЛ – на два и три месяца.

● Главное: все остальные возражения клуба в части правил APT и конкретных сделок судом не приняты.

Арбитраж отметил, что «трудно представить эффективность PSR [британского финансового фэйр-плей] без правил оценки сделок со связанными сторонами», включая возможность пересчета их справедливой стоимости.

АПЛ уже сообщила, что правила останутся, просто их обновят с учетом судебного решения: разрешат займы от владельцев (правда, после оценки на рыночность) и отменят некоторые поправки, внесенные в этом году.

Так что раунд за лигой, а «Сити», похоже, выдает местечковые победы за общие.

Как это повлияет на общий процесс АПЛ против «Сити»?

Скорее всего, никак.

Во-первых, далеко не все претензии к клубу связаны со спонсорскими сделками (по нашим подсчетам – около половины), есть еще двойная зарплата Манчини, схема с имиджевыми правами игроков, неправильная отчетность и отказ от сотрудничества со следствием.

Во-вторых, «Ман Сити» так и не смог оспорить правила по сделкам со связанными сторонами. В случае успеха клуб бы никто не смог привлечь к ответственности за их нарушение. Обжаловали только пару процедурных моментов, убранных/принятых уже после вменяемых клубу нарушений.

Неплохая попытка от «Сити», но перехватить инициативу не получилось.

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Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine, Justin Setterfield, Gareth Copley