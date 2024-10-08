«Сити» считает, что АПЛ некорректно передала вердикт суда по делу о сделках с ассоциированными сторонами. «Горожане» написали об этом остальным клубам лиги

«Манчестер Сити» обвинил АПЛ в некорректном изложении решения суда.

Напомним, в начале лета стало известно, что «горожане» подали «беспрецедентный» иск против лиги из-за правил работы со спонсорами (APT) – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Вчера «Сити» объявил о своей победе – суд признал правила незаконными и установил факт злоупотребления доминирующим положением лиги. АПЛ заявила , что суд признал необходимость этих правил и отклонил большую часть претензий клуба.

Как сообщает The Times, «Манчестер Сити» разослал остальным 19 клубам АПЛ письмо, в котором заявил, что АПЛ ввела их в заблуждение. Юрисконсульт «Сити» Саймон Клифф подробно изложил возражения клуба против опубликованного лигой краткого изложения вердикта, назвав его «некорректным».

Кроме того, «горожане» предупредили клуб и лигу о дальнейших юридических спорах, если стороны постараются оставить правила APT в силе, внеся в них лишь небольшие изменения.

«Суд признал правила APT незаконными. Позиция «Манчестер Сити » заключается в том, что это означает, что все правила APT являются недействительными и были таковыми с 2021 года», – заявил Клифф.

«Неверно, что в решении суда указаны «определенные отдельные элементы» правил APT, которые необходимо изменить, чтобы привести правила в соответствие с требованиями конкуренции и публичного права. Напротив, правила APT были признаны незаконными с точки зрения законодательства о конкуренции и публичного права.

Это означает, что они недействительны и не подлежат принудительному исполнению. Это имеет очень серьезные последствия для соглашений, которые были заключены на сегодняшний день, и соглашений, которые в настоящее время обсуждаются клубами.

[У АПЛ] своеобразный взгляд на решение. Хотя «Манчестер Сити» действительно не добился успеха по всем пунктам в своем иске, клубу не нужно было доказывать, что правила APT незаконны по множеству причин. Достаточно того, что они незаконны по одной причине. В данном случае суд признал правила APT незаконными по трем различным причинам», – добавил юрисконсульт «горожан».

В лиге отказались официально комментировать письмо «Сити». В частном порядке представители АПЛ утверждают, что голосование по поправкам к правилам APT не будет проводиться на экстренном собрании клубов на следующей неделе. Также в лиге отвергают заявления «Сити» о том, что их пресс-релиз с изложением решения суда был некорректным.