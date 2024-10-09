Боссы «Ман Сити» хотят, чтобы Гвардиола остался в клубе, несмотря на уход Бегиристайна. Решение за Пепом

Уход Чики Бегиристайна из «Манчестер Сити» не повлияет на будущее Пепа Гвардиолы.

Ранее стало известно, что спортивный директор клуба покинет свой пост в конце сезона. Бегиристайн занимал эту должность с 2012 года. До этого он работал в «Барселоне» с 2003 по 2010 годы.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , руководство «Сити » хочет, чтобы Пеп остался главным тренером после ухода Бегиристайна . Вместе с тем окончательное решение остается за Гвардиолой .

Из «Сити» уходит важнейший человек в карьере Пепа – спортивный директор. Кто он?