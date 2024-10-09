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Боссы «Ман Сити» хотят, чтобы Гвардиола остался в клубе, несмотря на уход Бегиристайна. Решение за Пепом

Уход Чики Бегиристайна из «Манчестер Сити» не повлияет на будущее Пепа Гвардиолы.

Ранее стало известно, что спортивный директор клуба покинет свой пост в конце сезона. Бегиристайн занимал эту должность с 2012 года. До этого он работал в «Барселоне» с 2003 по 2010 годы.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Сити» хочет, чтобы Пеп остался главным тренером после ухода Бегиристайна. Вместе с тем окончательное решение остается за Гвардиолой

Из «Сити» уходит важнейший человек в карьере Пепа – спортивный директор. Кто он?

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
Чики Бегиристайн
logoПеп Гвардиола
Фабрицио Романо
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